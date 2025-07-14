Ο πρόεδρος του Καμερούν Πολ Μπιγιά (Paul Biya), στα 92 του χρόνια ο γηραιότερος εν ενεργεία αρχηγός κράτους στον πλανήτη και μόλις ο δεύτερος που ανέλαβε ποτέ το αξίωμα μετά την ανεξαρτησία της χώρας, ανακοίνωσε χθες Κυριακή μέσω X ότι θα διεκδικήσει τον Οκτώβριο την όγδοη θητεία του στο αξίωμα.

«Είμαι υποψήφιος στις προεδρικές εκλογές της 12ης Οκτωβρίου 2025», ανέφερε ο πρόεδρος Μπιγιά. «Να είστε σίγουροι ότι η αποφασιστικότητά μου να σας υπηρετήσω είναι ίση με το μέγεθος των προκλήσεων που έχουμε μπροστά μας», πρόσθεσε.

Je suis candidat à l’élection présidentielle du 12 octobre 2025.

Soyez assurés que ma détermination à vous servir est à la mesure de l’acuité des défis auxquels nous sommes confrontés.

Ensemble, il n’est pas de défis que nous ne puissions surmonter.#Biya2025#PaulBiya#Cameroun pic.twitter.com/iPbvX566Ei — President Paul BIYA (@PR_Paul_BIYA) July 13, 2025

Ο μισός και πλέον πληθυσμός του Καμερούν (30 εκατ.) είναι κάτω των 19 ετών - και δεν έχει γνωρίσει κανέναν άλλον ηγέτη.

Στην εξουσία 43 χρόνια, από το 1982, ο άλλοτε πρωθυπουργός (1975-1982) και η σύζυγός του περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στην Ελβετία, συχνά για λόγους υγείας.

Το 2024, απαγορεύτηκε επίσημα από τις αρχές να γίνεται δημόσια οποιαδήποτε υπόθεση για την κατάσταση της υγείας του.

Επίσημα το Καμερούν - η άλλοτε γερμανική, κατόπιν γαλλική και βρετανική αποικία καθώς το Παρίσι και το Λονδίνο τη μοίρασαν μεταξύ τους μετά τον Α΄ Παγκόσμιο Πόλεμο - είναι πολυκομματική δημοκρατία, όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης, η κοινωνία των πολιτών και ο Τύπος υφίστανται δρακόντειους περιορισμούς.

Η αντιπολίτευση -πάγια διχασμένη- κατηγορεί τις αρχές πως χειραγωγούν κατά σύστημα τις εκλογικές διαδικασίες.

Το 2018, ο πρόεδρος Μπιγιά είχε ανακοινωθεί πως εξασφάλισε το 71% των ψήφων και ο κυριότερος αντίπαλός του 14%.

Από το 2017, συγκρούσεις ανάμεσα σε γαλλόφωνους και αγγλόφωνους στη χώρα της κεντρικής Αφρικής έχουν αφήσει πίσω τουλάχιστον 6.500 νεκρούς και έχει ξεριζώσει άλλους 600.000.

Η ανεργία μαστίζει τον πληθυσμό, υπολογίζεται ότι πλήττει το 74% των νέων, ο πληθωρισμός (5% επισήμως το 2024) μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, περίπου το 40% από τους οποίους ζει στη φτώχεια, παρά τους διόλου ευκαταφρόνητους ορυκτούς πόρους.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

