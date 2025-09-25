Σεισμός 6,2 βαθμών στη βορειοδυτική Βενεζουέλα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).
Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 8 χιλιόμετρα.
Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Πηγή: skai.gr
