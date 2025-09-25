Λογαριασμός
Σεισμός 6,2 βαθμών στη βορειοδυτική Βενεζουέλα

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 8 χιλιόμετρα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

