Σεισμός 6,2 βαθμών στη βορειοδυτική Βενεζουέλα

Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,2 βαθμών σημειώθηκε σήμερα στη βορειοδυτική Βενεζουέλα, σύμφωνα με το αμερικανικό ινστιτούτο γεωλογικών μελετών (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 24 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά του Μένε Γκράντε και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε περίπου 8 χιλιόμετρα.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.