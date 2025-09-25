Νέο περιστατικό με drones στη Δανία: Έκλεισε το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ

Το αεροδρόμιο του Άαλμποργκ στη Δανία έκλεισε εξαιτίας μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιοχή, όπως μεταδίδει ο εξειδικευμένος ιστότοπος FlightRadar σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Τρεις πτήσεις με προορισμό το Άαλμποργκ έχουν εκτραπεί σε άλλα αεροδρόμια, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Aalborg Airport is currently closed due to drones in the airspace. Three inbound flights have been diverted to other airports. pic.twitter.com/j8AxEIA4jF — Flightradar24 (@flightradar24) September 24, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση από τη διεύθυνση του αεροδρομίου.

Υπενθυμίζεται πως το βράδυ της Δευτέρας τα αεροδρόμια της Κοπεγχάγης και του Όσλο, τα δύο μεγαλύτερα στη Σκανδιναβία, αναγκάστηκαν να αναστείλουν προσωρινά τις πτήσεις, εξαιτίας της παρουσίας drones στον εναέριο χώρο τους.

Σε ανακοίνωσή της, το πρωί της Τρίτης, η Υπηρεσία Πληροφοριών της Δανίας (PET) χαρακτήρισε το συμβάν ως «υβριδικό», ενισχύοντας τις υποψίες ότι πρόκειται για στοχευμένη ενέργεια, στο πλαίσιο ευρύτερων απειλών κατά κρίσιμων υποδομών της Δύσης. Η πρωθυπουργός της Δανίας χαρακτήρισε το περιστατικό ως «τη σοβαρότερη επίθεση σε δανέζικη υποδομή μέχρι σήμερα».

Σύμφωνα με τις αρχές, στο αεροδρόμιο της Κοπεγχάγης παρατηρήθηκαν δύο ή τρία μεγάλα drones στην περιοχή του αεροδρομίου, με αποτέλεσμα την αναστολή όλων των απογειώσεων και προσγειώσεων για περίπου τέσσερις ώρες. Παρόμοιο περιστατικό συνέβη και στο αεροδρόμιο του Όσλο, όπου παρατηρήθηκαν δύο drones και ο εναέριος χώρος έκλεισε για περίπου τρεις ώρες, με συνέπεια δεκάδες πτήσεις να εκτραπούν και χιλιάδες επιβάτες να παραμείνουν καθηλωμένοι.

