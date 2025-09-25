Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε απόψε ότι πρόκειται να υπογράψει αυτήν την εβδομάδα ένα εκτελεστικό διάταγμα για τη διάλυση των «εγχώριων τρομοκρατικών δικτύων».

Στην ανάρτησή του στην πλατφόρμα Truth Social, όπου έκανε αυτήν την ανακοίνωση, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ενημερώθηκε για το συμβάν στα γραφεία της υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων στο Ντάλας του Τέξας.

«Η κυβέρνηση Τραμπ είναι πλήρως αφοσιωμένη στην υποστήριξη των αρχών επιβολής του νόμου, στα ισχυρά σύνορα, στην ασφάλεια της πατρίδας μας, στην απέλαση βίαιων παράνομων εγκληματιών και στην πλήρη εξάλειψη της αριστερής εγχώριας τρομοκρατίας που τρομοκρατεί τη χώρα μας», κατέληξε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ ένας κρατούμενος σκοτώθηκε και άλλοι δύο νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση όταν ένοπλος άνοιξε πυρ σε γραφείο της ομοσπονδιακής υπηρεσίας μετανάστευσης και τελωνείων (ICE) στο Ντάλας του Τέξας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.