Σεισμός 7,8 Ρίχτερ στη Ρωσία

Μετά τον ισχυρό σεισμό εκδόθηκε προειδοποίηση για τσουνάμι από το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο των ΗΠΑ - Στα 10 χιλιόμετρα το εστιακό βάθος

Ρωσία: Σεισμός 7,8 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας, σύμφωνα με την αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου των ΗΠΑ στη Χαβάη εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Σεισμός Ρωσία
