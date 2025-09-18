Ρωσία: Σεισμός 7,8 Ρίχτερ

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε νωρίτερα στην περιοχή Πετροπαβλόφσκ-Καμτσάτσκι της Ρωσίας, σύμφωνα με την αμερικανική Γεωλογική Υπηρεσία (USGS).

Το επίκεντρο του σεισμού εστιάζεται σε βάθος 10 χιλιομέτρων.

Μετά τον σεισμό, το Κέντρο Προειδοποίησης για Τσουνάμι του Εθνικού Μετεωρολογικού Κέντρου των ΗΠΑ στη Χαβάη εξέδωσε προειδοποίηση για τσουνάμι.

Πηγή: skai.gr

