Σεισμική δόνηση μεγέθους 5,9 βαθμών σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 (ώρα Ελλάδος) στην Τυρρηνική Θάλασσα, κοντά στη Νάπολη, σύμφωνα με το Εθνικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής και Ηφαιστειολογίας (INGV) της Ιταλίας.

Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται περίπου 10 χιλιόμετρα δυτικά του Κάπρι και το εστιακό βάθος υπολογίζεται σε 414 χιλιόμετρα.

Σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Γεωεπιστημών (GFZ) ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για ζημιές ή θύματα, ενώ οι σεισμολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη του φαινομένου.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.