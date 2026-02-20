Αραγτσί: Οι ΗΠΑ δεν ζήτησαν μηδενικό εμπλουτισμό - Συνομιλίες για το πώς το πυρηνικό πρόγραμμα μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά

Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι οι ΗΠΑ δεν έχουν ζητήσει από την Τεχεράνη να σταματήσει εντελώς τον εμπλουτισμό ουρανίου, αλλά ότι οι συνομιλίες αφορούν τον τρόπο με τον οποίο το πυρηνικό πρόγραμμα της χώρας - συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού - μπορεί να υλοποιηθεί ειρηνικά.

«Η αμερικανική πλευρά δεν έχει ζητήσει μηδενικό εμπλουτισμό», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Αραγτσί στο MSNBC.

«Αυτό που συζητάμε τώρα είναι πώς να διασφαλίσουμε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του εμπλουτισμού, θα είναι ειρηνικό και θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα», πρόσθεσε.

Το Ιράν θα λάβει «μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης», δήλωσε ακόμη ο Ιρανός ΥΠΕΞ, προσθέτοντας ότι θα ληφθούν τόσο τεχνικά μέτρα όσο και πολιτικές δεσμεύσεις για να διασφαλιστεί ότι το πρόγραμμα θα παραμείνει «ειρηνικό».

Ο Αραγτσί επισήμανε την παρουσία του επικεφαλής της ΔΟΑΕ Ραφαέλ Γκρόσι στις πρόσφατες συνομιλίες, αναφέροντας ότι συμμετείχε στις συζητήσεις για πιθανά τεχνικά μέτρα.

Πηγή: skai.gr

