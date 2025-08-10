Αισθητός σε όλη τη Λέσβο έγινε ο ισχυρός σεισμός των 6,1 Ρίχτερ στην Τουρκία, που σημειώθηκε λίγο πριν τις 8 το βράδυ.

Ο σεισμός (που σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ήταν 5,8 Ρίχτερ) έγινε αισθητός στο νησί ως ισχυρός και με διάρκεια.

Επίκεντρο του σεισμού ήταν στην Επαρχία Σίντζιρτζι στο νότιο άκρο του Νομού του Μπαλίκεσιρ στα όρια με το Νομό της Μαγνησίας, 133 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή από την πόλη της Μυτιλήνης.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία στη Λέσβο δεν έχουν υπάρξει ζημιές.

Σύμφωνα με τα Τουρκικά ΜΜΕ έχουν γίνει σημαντικές ζημιές στην περιοχή όπως καταρρεύσεις σπιτιών και δημόσιων κτηρίων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

