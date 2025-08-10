Μεγάλη πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στη γειτονική Αλβανία, στη Βόρεια Ήπειρο, η οποία καίει ήδη εδώ και 5 ημέρες.

Η φωτιά έχει μέτωπο 35 χιλιόμετρα και έχει κάψει ήδη 230χιλιαδες στρέμματα.

Οι φλόγες έχουν περάσει από 18 μειονοτικά χωριά, έχοντας αφήσει πίσω τους πολλά καμένα σπίτια.

Η φωτιά κινείται προς τον νότο και, σύμφωνα με πληροφορίες, αν το μέτωπο δεν ελεγχθεί τις επόμενες ώρες, ίσως περάσει και σε ελληνικό έδαφος.

Σύμφωνα με το himara.gr το βράδυ του Σαββάτου ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στο χωριό Μπόλενα, στον Δήμο Χιμάρας, η οποία έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις, απειλώντας σοβαρά τις κατοικίες και το κοιμητήριο της περιοχής. Οι φλόγες, ενισχυμένες από τους ισχυρούς ανέμους, εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα, καθιστώντας αδύνατη την κατάσβεσή τους από εδάφους.

Παράλληλα, κρίσιμη παραμένει η κατάσταση στα χωριά Κρόνγκι, Λύβενα και Βελιάχοβο, στο Δήμο Φοινίκης, όπου έχουν καεί σπίτια και ελαιώνες και δενδρώδεις καλλιέργειες.

Επιπλέον, σήμερα το πρωί εντοπίστηκε νέα εστία κοντά στο χωριό Κρανιά.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.