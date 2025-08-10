Ο στρατάρχης της ανατολικής Λιβύης (Βεγγάζη) Χαλίφα Χαφτάρ φέρεται να έχει προσφέρει την υπηκοότητα σε ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους από την Λωρίδα της Γάζας, με αντάλλαγμα από την κυβέρνηση της Τρίπολης μεγαλύτερο έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας, σύμφωνα με το ιταλικό πρακτορείο ειδήσεων Nova.

Επικαλούμενο ανώνυμη πηγή με γνώση του σχεδίου μετεγκατάστασης, το πρακτορείο Nova ανέφερε ότι η πρόταση του Χαφτάρ έχει την υποστήριξη των ΗΠΑ και την τουρκική μεσολάβηση. Ωστόσο, η πρεσβεία των ΗΠΑ στην Τρίπολη έχει απορρίψει αναφορές ότι η Ουάσιγκτον επιδιώκει ένα σχέδιο μετεγκατάστασης από τη Γάζα στη Λιβύη, αποκαλώντας τες «ψευδείς φήμες».

Το ρεπορτάζ του ιταλικού πρακτορείο επικαλείται ακόμα δηλώσεις του Ισραηλινού υπουργού Γεωργίας Άβι Ντίχτερ, ο οποίος περιέγραψε τη Λιβύη ως «ιδανικό προορισμό» για την μετεγκατάσταση περίπου 1,5 εκατομμυρίου Παλαιστινίων από τη Γάζα.

Ο Ντίχτερ φέρεται να δήλωσε στην ισραηλινή εφημερίδα Maariv ότι «οι γεωγραφικές και γλωσσικές ομοιότητες μεταξύ Γάζας και Λιβύης καθιστούν το σχέδιο βιώσιμο», ότι θα κοστίσει μόνο μερικά δισεκατομμύρια δολάρια και ότι οι Παλαιστίνιοι πρόσφυγες θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη της Λιβύης.

Σύμφωνα με το Nova, το φερόμενο σχέδιο του Χαφτάρ προβλέπει επίσης τη μεταφορά 800.000 κατοίκων της Γάζας στη Συρία, με την υποστήριξη της Σαουδικής Αραβίας, η οποία λέγεται ότι ενδιαφέρεται για μελλοντικά έργα ακινήτων και πιθανούς υπεράκτιους πόρους υδρογονανθράκων στην περιοχή.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.