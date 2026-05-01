Σεισμός 5,8 Ρίχτερ στην Ταϊβάν

Σεισμός 5,8 Ρίχτερ καταγράφηκε στην περιοχή της Ταϊβάν την Παρασκευή, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε σε βάθος 97 χιλιομέτρων, με το επίκεντρο να εντοπίζεται περίπου 53 χιλιόμετρα ανατολικά της Ταϊπέι και 40 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της Κεελούνγκ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές. Η βιομηχανία ημιαγωγών του νησιού είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στους σεισμούς, λόγω της ακρίβειας που απαιτείται στην κατασκευή μικροτσίπ.
