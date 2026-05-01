Παρά το γεγονός ότι έχει γίνει στόχος τριών αποπειρών δολοφονίας σε λιγότερο από δύο χρόνια, ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν θεωρεί καλή ιδέα να φορά και ο ίδιος αλεξίσφαιρο γιλέκο στις δημόσιες εμφανίσεις του και το σκεπτικό του έκανε πλήθος αξιωματούχων και δημοσιογράφων να ξεσπάσουν σε γέλια.

Όταν ένας ρεπόρτερ του NewsNation ρώτησε τον Αμερικανό πρόεδρο αν έχουν γίνει συζητήσεις για την προσθήκη αλεξίσφαιρου γιλέκου κάτω από το κοστούμι του, μετά την απόπειρα δολοφονίας του περασμένου Σαββατοκύριακου στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, ο τελευταίος απάντησε: «Δεν ξέρω αν αντέχω να φαίνομαι δέκα κιλά βαρύτερος».

O ίδιος πρόσθεσε: «Αν θέλεις να πάρεις 10 με 12 κιλά, μπορείς να βάλεις γιλέκο».

Σημειώνεται πως το τελευταίο ένοπλο περιστατικό στο Δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου, το πιο πρόσφατο σε μια σειρά επεισοδίων πολιτικής βίας στις ΗΠΑ, αναζωπύρωσε τις ανησυχίες για την ασφάλεια του προέδρου και άλλων κορυφαίων αξιωματούχων.

Δείτε το βίντεο:

I asked President Trump if he will start wearing a bulletproof vest. pic.twitter.com/AvxvI5w0OY — Libbey Dean (@LibbeyDean_) April 30, 2026

Πηγή: skai.gr

