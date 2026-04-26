Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,1 Ρίχτερ στο Χοκάιντο

Σεισμός μεγέθους 6,1 Ρίχτερ σημειώθηκε στη βόρεια Ιαπωνία, με επίκεντρο την περιοχή νότιας Τοκάτσι στο νησί Χοκάιντο, σύμφωνα με την Ιαπωνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.
Η δόνηση είχε εστιακό βάθος 80 χιλιομέτρων. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή ζημιές, ενώ δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.
Υπενθυμίζεται ότι ισχυρός σεισμός σημειώθηκε και την περασμένη εβδομάδα ανοιχτά της βόρειας Ιαπωνίας, προκαλώντας συναγερμό για τσουνάμι.
Πηγή: skai.gr
