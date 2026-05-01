Σε μυστική βάση του ισραηλινού στρατού, όπου εκτίθεται το οπλοστάσιο της Χεζμπολάχ, βρέθηκε κατ' αποκλειστικότητα ο πολεμικός ανταποκριτής του ΣΚΑΪ, Σταύρος Ιωαννίδης.

Πρόκειται για μία απόρρητη τοποθεσία σε επαρχία του Ισραήλ, εδώ όπου οι στρατιώτες της IDF συγκεντρώνουν τα όπλα που βρίσκουν στον Λίβανο.

Ορισμένα από τα συγκεκριμένα όπλα της Χεζμπολάχ - τυφέκια ελεύθερου σκοπευτή, διαφορετικών διαμετρημάτων και τύπων, αλλά και τα πολύ δημοφιλή RPG, οι αντιαρματικές ρουκέτες, που συνήθως χρησιμοποιούνται κατά τεθωρακισμένων στόχων - μπορούν να πλήξουν στόχους σε μεγάλες αποστάσεις.

Ο φακός του ΣΚΑΪ κατέγραψε και βαρύτερα όπλα που έχουν βρεθεί στο Λίβανο, με ιρανική σφραγίδα κατασκευής, όπως και εκτοξευτές πολλαπλών ρουκετών, όπως ολμοβόλα, εκτοξευτές ρουκετών, αλλά και ένα αντίγραφο του αντιαρματικού TOW, το οποίο αρχικά ήταν αμερικανικής κατασκευής, αλλά φαίνεται πως το Ιράν το έχει αντιγράψει.

Ο διοικητής της μονάδας έδειξε στον απεσταλμένο του ΣΚΑΪ και drone που εντοπίζονται συνήθωςε σε χωριά του νοτίου Λιβάνου.

Εκτός από τον φορητό οπλισμό της Χεζμπολάχ, τα πιο συνηθισμένα όπλα που βρίσκουν οι Ισραηλινοί στο νότιο Λίβανο είναι τα ολμοβόλα, αλλά και οι εκτοξευτές ρουκετών των 107 χιλιοστών.

Πηγή: skai.gr

