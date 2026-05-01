Το Τόκιο χαλαρώνει τους κανόνες εξαγωγών όπλων και η Ουκρανία σπεύδει να εξοπλιστεί

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Οι αλλαγές στην πολιτική του Τόκιο επιτρέπουν συνομιλίες για ιαπωνικές προμήθειες, λέει ο πρέσβης της Ουκρανία

Το Κίεβο εξετάζει κυρίως ιαπωνικές επενδύσεις σε σύστημα αντιαεροπορικής άμυνας

Η Ιαπωνία από την πλευρά της εξετάζει στήριξη σε ταμείο του ΝΑΤΟ για την άμυνα της Ουκρανίας

Το Τόκιο δεν έχει μέχρι στιγμής, πάντως, δώσει ένδειξη ότι θα στείλει όπλα στην Ουκρανία

Η χαλάρωση των κανόνων εξαγωγής όπλων από την Ιαπωνία ανοίγει τον δρόμο για συνομιλίες που θα μπορούσαν κάποια στιγμή να οδηγήσουν το Τόκιο στην παροχή στρατιωτικού εξοπλισμού προς την Ουκρανία, ώστε να τη βοηθήσει να αντισταθεί στη ρωσική εισβολή, δήλωσε στο Reuters ο πρέσβης της Ουκρανίας στην Ιαπωνία.

«Αυτό μας επιτρέπει να μιλάμε», είπε ο Γιούριι Λουτοβίνοφ σε συνέντευξή του στην ουκρανική πρεσβεία. «Θεωρητικά, είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα προς τα εμπρός».

Η κίνηση της πρωθυπουργού, Σανάε Τακαΐτσι, την περασμένη εβδομάδα να χαλαρώσει τους κανόνες εξαγωγών, μια ακόμη μετατόπιση της Ιαπωνίας μακριά από τη μεταπολεμική της ειρηνιστική στάση, έχει προκαλέσει ευρύ ενδιαφέρον, καθώς οι συγκρούσεις στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή πιέζουν την παραγωγή όπλων στη Δύση.

Παρότι η αναθεώρηση διατηρεί ελέγχους για εξαγωγές προς εμπόλεμες ζώνες, επιτρέπει εξαιρέσεις που εξυπηρετούν τα στρατηγικά συμφέροντα του Τόκιο, μια πρόβλεψη από την οποία το Κίεβο ελπίζει να επωφεληθεί.

Η Ουκρανία αναζητά επενδύσεις για την αντιαεροπορική άμυνα

Η Ιαπωνία έχει συνδέσει την τύχη της Ουκρανίας με τη δική της ασφάλεια, καθώς αντιμετωπίζει την αυξανόμενη στρατιωτική ισχύ της Κίνας. Με ιαπωνικά εδάφη να βρίσκονται μόλις 110 χιλιόμετρα από την Ταϊβάν, το Τόκιο ανησυχεί ότι μια ενδεχόμενη προσπάθεια του Πεκίνου να καταλάβει το νησί θα μπορούσε να το εμπλέξει σε σύγκρουση.

Λίγο μετά την εισβολή της Ρωσίας το 2022, ο τότε πρωθυπουργός Φούμιο Κισίντα είχε προειδοποιήσει ότι «η Ουκρανία σήμερα θα μπορούσε να είναι η Ανατολική Ασία αύριο». Είχε εγκρίνει τη μεγαλύτερη στρατιωτική ενίσχυση της Ιαπωνίας από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, σχέδιο που η Τακαΐτσι έχει επιταχύνει από τότε που ανέλαβε καθήκοντα τον Οκτώβριο.

«Αν πέσει η Ουκρανία, θα υπάρξει μεγάλο φαινόμενο ντόμινο», είπε ο πρέσβης. «Γι’ αυτό η Ινδο-Ειρηνική και η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι αδιαχώριστες από την άποψη της ασφάλειάς μας».

Η Τακαΐτσι δεν έχει δηλώσει δημόσια ότι θα υποστήριζε εξαγωγές όπλων προς την Ουκρανία. Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι τον Νοέμβριο, είχε δηλώσει ότι «η Ιαπωνία στέκεται στο πλευρό της Ουκρανίας» και υποστηρίζει τις προσπάθειες για μια «δίκαιη και διαρκή ειρήνη», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου της.

Το ιαπωνικό υπουργείο Εξωτερικών ανέφερε ότι «η Ιαπωνία δεν σκοπεύει επί του παρόντος να μεταφέρει όπλα».

Όπως και άλλες χώρες που εξετάζουν ιαπωνικό στρατιωτικό εξοπλισμό, η Ουκρανία θα πρέπει να συνάψει συμφωνία μεταφοράς αμυντικής τεχνολογίας με το Τόκιο. Η Ιαπωνία έχει υπογράψει τέτοιες συμφωνίες με 18 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Αυστραλία, οι Φιλιππίνες και το Βιετνάμ.

Ο Λουτοβίνοφ είπε ότι η Ουκρανία προχωρά προσεκτικά λόγω της ευαισθησίας των εξαγωγών όπλων στην Ιαπωνία. Πιο άμεσα, είπε, το Τόκιο θα μπορούσε να βοηθήσει στη χρηματοδότηση της ανάπτυξης ουκρανικού συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας που θα μείωνε την εξάρτηση από αμερικανικούς πυραύλους Patriot, οι οποίοι είναι όλο και πιο περιορισμένοι.

«Έχουμε όλες τις απαραίτητες βιομηχανικές δυνατότητες για παραγωγή. Αλλά χρειαζόμαστε επενδύσεις», τόνισε.

Το Τόκιο ενδέχεται να συμμετάσχει στο σχέδιο χρηματοδότησης όπλων του στο ΝΑΤΟ

Σε εξέλιξη βρίσκονται επίσης συζητήσεις για συμμετοχή της Ιαπωνίας στο πρόγραμμα Prioritised Ukraine Requirements List του ΝΑΤΟ, το οποίο χρηματοδοτεί αγορές αμερικανικού εξοπλισμού για το Κίεβο, σύμφωνα με τον πρέσβη. Το πρόγραμμα έχει ήδη προμηθεύσει εξοπλισμό και πυρομαχικά αξίας άνω των 4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία να γίνονται πέρυσι οι πρώτες μη μέλη του ΝΑΤΟ που συμμετείχαν.

Ιαπωνικές εταιρείες θα μπορούσαν επίσης να βοηθήσουν την Ουκρανία να διαφοροποιήσει τις πηγές ηλεκτρονικών και μικροεξαρτημάτων που χρειάζονται για τα χιλιάδες drones που χρησιμοποιεί στο μέτωπο, καθώς μέχρι τώρα κυριαρχούν κινεζικά εξαρτήματα.

Η κυβέρνηση της Τακαΐτσι σχεδιάζει φέτος να παρουσιάσει στρατηγική άμυνας και πρόγραμμα εξοπλισμών που αναμένεται να δώσει έμφαση στην ενίσχυση της χρήσης drones σε ξηρά, θάλασσα και αέρα.

«Δεν είμαστε μια χώρα που θέλει απλώς να ζητά. Είμαστε μια χώρα που θα προσφέρει επίσης», είπε ο Λουτοβίνοφ. «Ο συνδυασμός της ιαπωνικής τεχνολογίας και της ουκρανικής εμπειρίας θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα προϊόν υψηλού επιπέδου».



Πηγή: skai.gr

