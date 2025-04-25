Νέος σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα το πρωί την περιοχή της Κιουτάχειας. Νέος μετασεισμός στην Κωνσταντινούπολη. Διχασμένη η επιστημονική κοινότητα.Ανταπόκριση από την Κωνσταντινούπολη



Σεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε σήμερα στις 7:23 το πρωί την περιοχή της Κιουτάχειας δυτικά της Άγκυρας. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 8,8 χλμ. και έγινε αισθητός και στις γύρω επαρχίες. Οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους πανικόβλητοι, αν και δεν αναφέρθηκαν υλικές ζημιές ή θύματα .

Πηγή: Deutsche Welle

Στην Κωνσταντινούπολη, ένας ακόμα μετασεισμός μεγέθους 3,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στις 8:40 το πρωί. Οι κάτοικοι της πόλης των 16 εκατομμυρίων συνεχίζουν να φοβούνται να μπουν στα σπίτια τους. Πολλοί πέρασαν τη νύχτα σε πάρκα, τζαμιά και προσωρινά καταφύγια. Πολλοί στα αυτοκίνητά τους. Πολλοί έχουν φύγει από την Κωνσταντινούπολη και μένουν σε ξενοδοχεία σε πόλεις όπως το Τσεσμέ και η Σμύρνη.Ο αστικός μετασχηματισμός δεν εφαρμόστηκε ποτέΣτην Κωνσταντινούπολη, οι αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Αστικοποίησης καταγράφουν της υλικές ζημιές. 1,5 εκατομμύριο κτίρια κρίνονται επικίνδυνα. Ο υπουργός Αστικοποίησης Μουράτ Κουρούμ δηλώνει ότι περίπου το ένα τρίτο από το 1,5 εκατομμύριο κτίρια θεωρούνται επικίνδυνα και πρέπει να μετασχηματιστούν. Ο αστικός μετασχηματισμός που είχε υποσχεθεί η τουρκική κυβέρνηση για την Κωνσταντινούπολη από το 2018 δεν εφαρμόστηκε ποτέ. Και τώρα, 7 χρόνια αργότερα, ο ισχυρός σεισμός των 6,2 Ρίχτερ με επίκεντρο την Σηλυβρία στη Θάλασσα του Μαρμαρά που σημειώθηκε την περασμένη Τετάρτη επανέφερε στη μνήμη των κατοίκων τον μεγάλο σεισμό του 1999 με δεκάδες χιλιάδες θύματα.Διχασμένη η επιστημονική κοινότηταΟ υπουργός Αστικοποίησης μπορεί να λέει ότι η κατάσταση είναι τέτοια που δεν μπορεί να χαθεί ούτε ένα λεπτό, όμως οι σεισμολόγοι, Τούρκοι και ξένοι, είναι διχασμένοι για την πορεία του σεισμικού φαινομένου. Κάποιοι συμφωνούν ότι ο σεισμός της 23ης Απριλίου ήταν ο μεγάλος σεισμός και ότι η σεισμική δραστηριότητα θα υποχωρήσει . Άλλοι όμως τονίζουν ότι ο μεγάλος σεισμός που περίμεναν στη Θάλασσα του Μαρμαρά δεν έχει συμβεί ακόμη και ότι όταν συμβεί, θα ξεπεράσει τα 7 Ρίχτερ και θα προκαλέσει τεράστιο τσουνάμι. Διαφωνούν επίσης στον χρόνο της εκδήλωσης του πολύ μεγάλου σεισμού. Άλλοι λένε ότι μπορεί να γίνει σύντομα, άλλοι σε μήνες, ακόμα και χρόνια.Οι διαφωνίες και οι επιστημονικές αντιπαραθέσεις επιδεινώνουν τον φόβο και το άγχος των κατοίκων της Πόλης, που δεν μπορούν να προγραμματίσουν τα επόμενα βήματά τους. Περιμένουν πλέον μόνο από την τουρκική κυβέρνηση να εκπληρώσει άμεσα τις υποσχέσεις της για μια ασφαλή διαβίωση στην πολυπληθέστερη πόλη της Ευρώπης.

