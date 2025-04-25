Το Συμβούλιο της ΕΕ ενέκρινε σήμερα βοήθεια, ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Μέσου για την Ειρήνη (EPF), για την ενίσχυση των αμυντικών ικανοτήτων και δυνατοτήτων του Στρατού της Δημοκρατίας της Βόρειας Μακεδονίας.

Η βοήθεια αυτή προστίθεται στην υποστήριξη που έχει παρασχεθεί μέχρι στιγμής στο πλαίσιο των διμερών πακέτων στήριξης του 2023 και του 2024, ανεβάζοντας τη διμερή υποστήριξη του EPF προς τη Βόρεια Μακεδονία στα 38 εκατομμύρια ευρώ μέχρι σήμερα. Το νέο μέτρο βοήθειας θα ενισχύσει επίσης τις δυνατότητες της Βόρειας Μακεδονίας να συμβάλει στις επιχειρήσεις και αποστολές της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και 'Αμυνας (ΚΠΑΑ) της ΕΕ και σε τυχόν διεθνείς συνασπισμούς.

Η σημερινή απόφαση έρχεται σε συνέχεια της υπογραφής της εταιρικής σχέσης ασφάλειας και άμυνας μεταξύ της ΕΕ και της Βόρειας Μακεδονίας τον περασμένο Νοέμβριο, και αντικατοπτρίζει την πλήρη ευθυγράμμιση της χώρας με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ.

Ειδικότερα, το Ευρωπαϊκό Μέσο για την Ειρήνη θα παρέχει στον στρατό της Βόρειας Μακεδονίας εξοπλισμό που σχετίζεται με τις πληροφορίες, την επιτήρηση και την αναγνώριση, καθώς και τον ηλεκτρονικό πόλεμο. Θα παρέχει επίσης συστήματα επικοινωνίας και πληροφοριών, καθώς και εξοπλισμό εκπαίδευσης μάχης.

Η Ύπατη Εκπρόσωπος της ΕΕ, Κάγια Κάλας δήλωσε σχετικά: «Η υποστήριξή μας θα βοηθήσει τη Βόρεια Μακεδονία να συμβάλει στην περιφερειακή σταθερότητα και ασφάλεια, η οποία δεν είναι σημαντική μόνο για τα Δυτικά Βαλκάνια αλλά και για την ΕΕ. Εκτός από το σύνολο των 38 εκατομμυρίων ευρώ που έχει παράσχει η ΕΕ στη Βόρεια Μακεδονία για την πρόληψη συγκρούσεων και την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας, η ΕΕ υποστηρίζει πλήρως την πορεία της Βόρειας Μακεδονίας προς την ένταξη στην ΕΕ και προσβλέπω στην πρώτη μου επίσκεψη τον επόμενο μήνα για να συζητήσουμε περαιτέρω την κοινή μας ατζέντα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.