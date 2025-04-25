Μια πολύτεκνη γυναίκα στην Ισπανία συνελήφθη επειδή πούλησε το μωρό της για 2.000 ευρώ σε ένα ζευγάρι που είχε «προβλήματα γονιμότητας», ωστόσο στην πορεία το μετάνιωσε και προσπάθησε ανεπιτυχώς να το πάρει πίσω.

Η 37χρονη συνελήφθη τον Μάρτιο στο Μόστολες, στα προάστια της Μαδρίτης, ενώ το ζευγάρι που πήρε το μωρό και δύο συγγενείς του συνελήφθησαν στην Κόρδοβα, στη νότια Ισπανία, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Η έρευνα ξεκίνησε όταν η 37χρονη, μητέρα ήδη άλλων έξι παιδιών, η κηδεμονία των οποίων της αφαιρέθηκε το 2022 ύστερα από αναφορά των κοινωνικών υπηρεσιών για «παραμέληση», κατέθεσε μήνυση, υποστηρίζοντας ότι μια οικογένεια στην Κόρδοβα είχε «απαγάγει» το μωρό της.

Η προκαταρκτική έρευνα αποκάλυψε ότι η μητέρα πούλησε το νεογέννητό της έναντι 2.000 ευρώ στο ζευγάρι, αλλά στη συνέχεια «μετάνιωσε που πούλησε την κόρη της» και ζήτησε να την πάρει πίσω.

Το ζευγάρι αρνήθηκε καθώς η μητέρα δεν επέστρεφε το αντίτιμο της πώλησης του μωρού, ούτε και 1.000 ευρώ που είχε δαπανήσει επιπλέον για τα έξοδα διαμονής της ίδιας για έναν μήνα στην Κόρδοβα.

Η βιολογική μητέρα είχε πάει στην πόλη στην οποία βρίσκονταν οι αγοραστές για να γεννήσει εκεί το μωρό της.

Η φροντίδα του βρέφους ανατέθηκε σε κέντρο προστασίας παιδιών στην Κόρδοβα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

