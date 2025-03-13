Σεισμός 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στη Νάπολη

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών καταγράφηκε στη μια και είκοσι πέντε λεπτά τη νύχτα, ώρα Ιταλίας, στην ευρύτερη περιοχή της Νάπολης.

Ο σεισμός είχε ως επίκεντρο την περιοχή του Ποτσουόλι και έγινε αισθητός σε όλη την πόλη της Νάπολης. Πολλοί κάτοικοι βγήκαν έντρομοι από τα σπίτια τους και κινητοποιήθηκαν αμέσως οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, για να διαπιστώσουν αν υπάρχουν τραυματίες και σοβαρές υλικές ζημιές.

Μέχρι στιγμής, προκύπτει μόνον ότι έχουν πέσει σοβάδες πολυκατοικιών, ιδίως στο ιστορικό κέντρο της Νάπολης.

