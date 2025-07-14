Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Μασαχουσέτη και τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο χθες το βράδυ. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέραμε (σε νοσοκομεία) τουλάχιστον άλλους 30», δήλωσε ο Τζέφρι Μπέικον, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, μιας πόλης στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη.

At least 9 people died and dozens injured in fire at an assisted living home in Falls River, Massachusetts, reports AP.

(Pictures/Video courtesy : X)#FallsRiver #Massachusetts#USA #Fire pic.twitter.com/vp7psNGnFj — Deccan Chronicle (@DeccanChronicle) July 14, 2025

«Είναι τραγωδία. Προσεύχομαι για τα θύματα», πρόσθεσε ο Μπέικον, στις δηλώσεις που έκανε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Boston 25 News.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στον οίκο ευγηρίας Γκάμπριελ Χάουζ, στην Όλιβερ Στριτ, γύρω στις 21.50 το βράδυ της Κυριακής και είδαν «πυκνό καπνό και φλόγες» στο μπροστινό μέρος του κτιρίου. Οι τρόφιμοι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό. «Περίπου 12 άνθρωποι, που είχαν κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στα χέρια από τους πυροσβέστες», ανέφερε η υπηρεσία.

🔥At least 9 people have died and 30 others have been injured in a fire at a nursing home in the #US state of #Massachusetts.



The Associated Press reports.



According to the agency, the #fire broke out late in the evening on July 13 at the #GabrielHouse nursing home in Fall… pic.twitter.com/dUlwP40KK2 — News.Az (@news_az) July 14, 2025

Πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την προσπάθεια κατάσβεσης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Περίπου 70 άτομα φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμη άγνωστα.

