Τραγωδία στη Μασαχουσέτη: 9 νεκροί και τουλάχιστον 30 τραυματίες από τη φωτιά σε κέντρο ηλικιωμένων

Περίπου 70 άτομα φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας όταν ξέσπασε η πυρκαγιά - Άγνωστα παραμένουν τα αίτια της

Μασαχουσετη

Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυρκαγιά σε οίκο ευγηρίας στη Μασαχουσέτη και τουλάχιστον άλλοι 30 τραυματίστηκαν, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές.

«Εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κτίριο χθες το βράδυ. Ένας άνθρωπος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση και μεταφέραμε (σε νοσοκομεία) τουλάχιστον άλλους 30», δήλωσε ο Τζέφρι Μπέικον, ο επικεφαλής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Φολ Ρίβερ, μιας πόλης στη νοτιοανατολική Μασαχουσέτη.

«Είναι τραγωδία. Προσεύχομαι για τα θύματα», πρόσθεσε ο Μπέικον, στις δηλώσεις που έκανε στο τοπικό τηλεοπτικό κανάλι Boston 25 News.

Οι πυροσβέστες έφτασαν στον οίκο ευγηρίας Γκάμπριελ Χάουζ, στην Όλιβερ Στριτ, γύρω στις 21.50 το βράδυ της Κυριακής και είδαν «πυκνό καπνό και φλόγες» στο μπροστινό μέρος του κτιρίου. Οι τρόφιμοι είχαν παγιδευτεί στο εσωτερικό. «Περίπου 12 άνθρωποι, που είχαν κινητικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στα χέρια από τους πυροσβέστες», ανέφερε η υπηρεσία.

Πέντε πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά κατά την προσπάθεια κατάσβεσης και η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Περίπου 70 άτομα φιλοξενούνταν στον οίκο ευγηρίας.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν ακόμη άγνωστα. 

