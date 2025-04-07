Ο Καναδάς προσέφυγε την 3η Απριλίου στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για το θέμα των δασμών που επέβαλαν οι ΗΠΑ σε οχήματα και σε εξαρτήματα αυτοκινήτων, ανακοίνωσε ο Οργανισμός σήμερα.

«Ο Καναδάς ζήτησε την έναρξη διαβουλεύσεων με τις ΗΠΑ στο πλαίσιο του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, με επίκεντρο τα μέτρα που έλαβαν οι ΗΠΑ, οι οποίες επέβαλαν δασμούς ύψους 25% στα αυτοκίνητα και στα εξαρτήματα αυτοκινήτων», ανακοίνωσε ο ΠΟΕ στον ιστότοπό του.

Ο Καναδάς δεν επηρεάστηκε από το νέο κύμα τελωνειακών δασμών που ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος σχεδόν του συνόλου των χωρών παγκοσμίως, που ήταν ήδη αντιμέτωπες με δασμούς τουλάχιστον 10% σε όλες τις πωλήσεις τους στις ΗΠΑ.

Όμως, η Οτάβα, πρώτος εμπορικός εταίρος της Ουάσιγκτον, βρίσκεται ήδη στο στόχαστρο από επιπρόσθετους τελωνειακούς δασμούς των ΗΠΑ στον χάλυβα και το αλουμίνιο, όπως και στα αυτοκίνητα.

Δασμοί ύψους 25% τέθηκαν σε ισχύ την 3η Απριλίου σε όλα τα αυτοκίνητα που δεν κατασκευάζονται στις ΗΠΑ. Ως αντίποινα, ο πρωθυπουργός του Καναδά Μαρκ Κάρνεϊ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών ύψους 25% σε ορισμένες εισαγωγές αυτοκινήτων από τις ΗΠΑ.

Το αίτημα διαβουλεύσεων που κατέθεσε ο Καναδάς διανεμήθηκε σήμερα στα άλλα μέλη του ΠΟΕ. Συνιστά το επίσημο σημείο αφετηρίας της διαδικασίας επίλυσης των διαφορών. Αυτές οι διαβουλεύσεις δίνουν στα μέρη την ευκαιρία να εξετάσουν το ζήτημα και να βρουν μια ικανοποιητική λύση χωρίς την εμπλοκή τους σε μια νομική διαδικασία.

Έπειτα από 60 ημέρες, εάν οι διαβουλεύσεις δεν έχουν επιτρέψει την επίλυση της διαφοράς, ο ενάγων μπορεί να ζητήσει το θέμα να υποβληθεί σε μια δικαστική διαδικασία υπό τη δικαιοδοσία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων.

Στο αίτημά της για διαβουλεύσεις, η κυβέρνηση του Καναδά αναφέρει ότι θεωρεί πως τα αμερικανικά μέτρα είναι «ασύμβατα» με τις διάφορες υποχρεώσεις των ΗΠΑ απέναντι στη Γενική Συμφωνία Δασμών και Εμπορίου (GATT) του 1994.

«Η κυβέρνηση του Καναδά αναμένει με ενδιαφέρον να λάβει την απάντηση της κυβέρνησης των ΗΠΑ στο αίτημά της και ελπίζει πως μια ημερομηνία και ένας τόπος, αμοιβαία αποδεκτοί, θα καθοριστούν για τις διαβουλεύσεις», συμπλήρωσε.

Ήδη από τον Μάρτιο, ο Καναδάς είχε προσφύγει στον ΠΟΕ για το θέμα των τιμωρητικών τελωνειακών δασμών ύψους 25% που επέβαλε η κυβέρνηση Τραμπ στην πλειονότητα των προϊόντων του που εισάγονται στις ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

