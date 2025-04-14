Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει μια δίκαιη συμφωνία για τους δασμούς με τις Ηνωμένες Πολιτείες, δήλωσε τη Δευτέρα ο Ευρωπαίος Επίτροπος Εμπορίου, Μάρος Σέφκοβιτς, προσθέτοντας ότι αυτό θα απαιτήσει μια «σημαντική κοινή προσπάθεια» και από τις δύο πλευρές.

«Στην Ουάσιγκτον,... αξιοποιούμε το παράθυρο των 90 ημερών για μια αμοιβαία λύση στους αδικαιολόγητους δασμούς», έγραψε ο Σέφκοβιτς στην πλατφόρμα Χ (πρώην Twitter), μετά τη συνάντησή του με τον Αμερικανό Υπουργό Εμπορίου Χάουαρντ Λάτνικ και τον Αντιπρόσωπο Εμπορίου των ΗΠΑ Τζέιμιζον Γκριρ.

Πρόσθεσε ότι η ΕΕ «παραμένει εποικοδομητική και έτοιμη για μια δίκαιη συμφωνία – συμπεριλαμβανομένης της πρότασής μας για μηδενικούς δασμούς στα βιομηχανικά αγαθά, καθώς και στις δράσεις για τα μη δασμολογικά εμπόδια».

«Η επίτευξη αυτού θα απαιτήσει σημαντική κοινή προσπάθεια και από τις δύο πλευρές».

