Γερμανία: «Λιγότερες από 100.000 αιτήσεις ασύλου τον χρόνο»

Στη Γερμανία οι αιτήσεις ασύλου μειώθηκαν το 2024 περίπου στο μισό αγγίζοντας περίπου τις 230.000.Ο επόμενος, όπως όλα δείχνουν, καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς επιδιώκει ακόμα μεγαλύτερη μείωση θέτοντας τον πήχη στις 100.000. Μιλώντας στην εκπομπή «Caren Miosga» στη δημόσια τηλεόραση ARD δήλωσε, μεταξύ άλλων, ότι «θέλουμε να μειώσουμε δραστικά τον αριθμό. Οι αιτήσεις ασύλου δεν πρέπει να είναι πια εξαψήφιες. Δήμοι, κοινότητες, σχολεία, νοσοκομεία και οι υποδομές έχουν φθάσει πια στα όριά τους».



Στην κυβερνητική συμφωνία Συντηρητικώνκαι Σοσιαλδημοκρατών αναφέρεται ότι η συγκυβέρνηση θα εντείνει τις διαδικασίες επαναπατρισμού, όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής και παράλληλα θα παγώσει την επανένωση οικογενειών. Για μια ακόμα φορά ο πρόεδρος των Χριστιανοδημοκρατών υπογράμμισε ότι στόχος του είναι να μην επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα όσων δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα έγγραφα. «Αυτό θα συμβεί», είπε ο Φρίντριχ Μερτς, προσθέτοντας ότι ξεκίνησε ήδη ο συντονισμός με τις γειτονικές χώρες, των οποίων τη συνεργασία θεωρεί δεδομένη: «Υποθέτω ότι και η αυστριακή κυβέρνηση ενδιαφέρεται, όπως και εμείς, να λυθεί το πρόβλημα».

Πτήσεις με δεκάδες Αφγανούς στη Γερμανία



Πέρυσι 229.751 άτομα ζήτησαν άσυλο στη Γερμανία. Ήταν περίπου 100.000 λιγότερα απ΄ ότι το 2023. Στο ξεκίνημα των διαπραγματεύσεων με τους Σοσιαλδημοκράτες για τον σχηματισμό κυβέρνηση στις αρχές Μαρτίου ο Φρίντριχ Μερτς είχε δηλώσει σε συνέντευξη ότι η Γερμανία είναι σε θέση να διαχειριστεί μέχρι και 100.000 αιτήσεις ασύλου το χρόνο. Τότε ο επικεφαλής του SPD Λαρς Κλίνγκμπαϊλ είχε κατηγορήσει την Χριστιανική Ένωση για λαϊκισμό.



Τις λίγες εβδομάδες που απομένουν μέχρι την αναμενόμενη εκλογή του Φρίντριχ Μερτς στο ομοσπονδιακό κοινοβούλιο στις 6 Μαΐου,η Γερμανία θα δεχθεί δεκάδες Αφγανούς πρόσφυγες με τρεις ειδικές πτήσεις από το Πακιστάν στις 23 και 29 Απριλίου.



Πρόκειται για πρώην εργαζόμενους σε γερμανικούς θεσμούς στο Αφγανιστάν, πριν από την επικράτηση των Ταλιμπάν, καθώς και για άτομα η ζωή των οποίων κινδυνεύει, όπως δικηγόρους ανθρωπίνων δικαιωμάτων ή ακτιβίστριες υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών.



Σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών ο Χριστιανοδημοκράτης υπουργός Εσωτερικών της Σαξονίας Άρμιν Σούστερ αντέδρασε οργισμένα, μιλώντας στο γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων (dpa): «Η πολιτική ευπρέπεια επιβάλλει σε μια υπηρεσιακή ομοσπονδιακή κυβέρνηση να επιδείξει αυτοσυγκράτηση και να μην κάνει αυτό που δεν συνάδει, ως γνωστόν, με την πολιτική της επόμενης κυβέρνησης»



Στην κυβερνητική συμφωνία CDU, CSU και SPD σημειώνεται το εξής: «Θα τερματίσουμε όσο είναι εφικτό εθελοντικά προγράμματα υποδοχής και δεν θα εκπονήσουμε νέα».



Πηγές: dpa, tagesschau.de

