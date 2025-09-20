Στην εσπευσμένη απογείωση πολωνικών και συμμαχικών αεροσκαφών προχώρησε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου η Βαρσοβία για να εγγυηθεί την ασφάλεια του εναέριου χώρου της Πολωνίας, καθώς η Ρωσία εξαπέλυσε αεροπορικά πλήγματα βάζοντας στο στόχαστρο τη δυτική Ουκρανία, περιοχή κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με ανακοίνωση των ενόπλων δυνάμεων της χώρας μέλους του NATO.

«Πολωνικά και συμμαχικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας και συστήματα ραντάρ αναγνώρισης έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο αναγνώρισης», ανέφερε η διοίκηση επιχειρήσεων του πολωνικού γενικού επιτελείου μέσω X.

Περί τις 06:40 (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας), είχε κηρυχτεί συναγερμός για επαπειλούμενα ρωσικά πλήγματα με drones και πυραύλους σε σχεδόν όλη την Ουκρανία.

Από χθες έχει σημάνει νέος συναγερμός στο ΝΑΤΟ μετά την παραβίαση αφότου η Εσθονία κατήγγειλε νέο περιστατικό παραβίασης από τη Ρωσία σε μια περίοδο αυξανόμενης έντασης στην ανατολική πτέρυγα της Συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ αναχαίτισε τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη MiG-31 πάνω από τη Βαλτική Θάλασσα σε μια 12λεπτη εισβολή, χαρακτηρίζοντάς την απόδειξη της «απερίσκεπτης» συμπεριφοράς της Μόσχας.

Ένα δεύτερο περιστατικό ρωσικής παραβίασης μέσα σε μία ημέρα κατήγγειλε η Πολωνία, καθώς δύο ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τη ζώνη ασφαλείας γύρω από την πετρελαϊκή πλατφόρμα Petrobaltic στη Βαλτική Θάλασσα. Ο πολωνικός στρατός και άλλες υπηρεσίες ενημερώθηκαν άμεσα, σύμφωνα με συνοριοφύλακες.

Διαψεύδει η Ρωσία τις κατηγορίες

Από την πλευρά της η Ρωσία νίπτει τας χείρας της με το υπουργείο Άμυνας της χώρας να διαψεύδει την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (...) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Η Εσθονία ζητά διαβούλευση με το ΝΑΤΟ

Μετά το νέο περιστατικό, η Εσθονία ζήτησε διαβούλευση με άλλα μέλη του ΝΑΤΟ με το υπουργείο Εξωτερικών της χώρας να καταδικάζει την εισβολή λέγοντας πως είναι «θρασύτατη».

Η πρωθυπουργός της Εσθονίας, Κρίστεν Μίχαλ, δήλωσε το βράδυ της Παρασκευής ότι η χώρα ζήτησε ανοιχτές διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ βάσει του άρθρου 4 της συνθήκης της συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι τα μέλη θα διαβουλεύονται οποτεδήποτε απειλείται το έδαφος, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια οποιουδήποτε κράτους. Είναι η δεύτερη ΝΑΤΟϊκή χώρα που ζητά την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, καθώς είχε προηγηθεί η Πολωνία, μετά την εισβολή των ρωσικών drones στην επικράτειά της.

Αντιδρούν οι Ευρωπαίοι

Η κορυφαία διπλωμάτης της ΕΕ, Κάγια Κάλλας, πρώην πρωθυπουργός της Εσθονίας, κατηγόρησε τη Μόσχα για μια «εξαιρετικά επικίνδυνη πρόκληση» και δήλωσε ότι η τελευταία ρωσική παραβίαση των ανατολικών συνόρων του ΝΑΤΟ «κλιμακώνει περαιτέρω τις εντάσεις στην περιοχή».

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε ότι η Ευρώπη «στέκεται στο πλευρό της Εσθονίας» και «θα απαντήσει σε κάθε πρόκληση με αποφασιστικότητα».

«Καθώς οι απειλές κλιμακώνονται, θα κλιμακώνεται και η πίεσή μας», είπε, καλώντας τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ να εγκρίνουν γρήγορα το 19ο πακέτο κυρώσεων του μπλοκ κατά της Μόσχας.

Οι ηγέτες της ΕΕ θα συζητήσουν τη «συλλογική τους απάντηση» στις παραβιάσεις του ευρωπαϊκού εναέριου χώρου από τη Ρωσία σε συνάντηση στην Κοπεγχάγη την 1η Οκτωβρίου, δήλωσε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα. «Η σημερινή παραβίαση του εσθονικού εναέριου χώρου από τρία ρωσικά στρατιωτικά αεροσκάφη είναι μια ακόμη απαράδεκτη πρόκληση», έγραψε στο X.

Σύγκληση του Βορειοατλαντικού Συμβουλίου την επόμενη εβδομάδα για την Εσθονία

Το Βορειοατλαντικό Συμβούλιο θα συνεδριάσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να εξετάσει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από ρωσικά μαχητικά, ανακοίνωσε το ΝΑΤΟ, έπειτα από το αίτημα του Ταλίν για διαβουλεύσεις βάσει του Άρθρου 4 της Συνθήκης της Ουάσινγκτον.

Ο πρέσβης της Εσθονίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, Κρίστιαν Πρίκ, δήλωσε ότι η εισβολή στον εσθονικό εναέριο χώρο ήταν «σοβαρή» και ότι η Ρωσία «προσπαθεί να δοκιμάσει το ΝΑΤΟ εδώ και αρκετό καιρό».

Στον Λευκό Οίκο την Παρασκευή το βράδυ, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι σύντομα θα ενημερωθεί για την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας από τη Ρωσία και ξεκαθάρισε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος με την κατάσταση. «Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει όταν συμβαίνει αυτό. Θα μπορούσε να είναι μεγάλο πρόβλημα», είπε.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καταδίκασε με τη σειρά του τις ενέργειες της Ρωσίας και τις χαρακτήρισε«εξωφρενικές», προτρέποντας τους συμμάχους να λάβουν «ισχυρά μέτρα» κατά της Μόσχας.

