Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διέψευσε σήμερα την κατηγορία ότι τρία μαχητικά του παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο, μετά την αναχαίτισή τους από καταδιωκτικά του NATO χθες Παρασκευή.

«Τη 19η Σεπτεμβρίου (...) τρία ρωσικά καταδιωκτικά τύπου MiG-31 εκτέλεσαν προβλεπόμενη πτήση από την Καρέλια προς αεροδρόμιο στην περιφέρεια Καλίνινγκραντ», ρωσικό θύλακο ανάμεσα στη Λιθουανία και την Πολωνία, ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας μέσω Telegram.

«Η πτήση εκτυλίχτηκε με αυστηρή συμμόρφωση στους διεθνείς κανόνες για τη χρήση του εναέριου χώρου, χωρίς να παραβιαστούν τα σύνορα άλλον κρατών, κάτι που επιβεβαιώθηκε από τα μέσα ελέγχου του εναέριου χώρου», συνέχισε.

«Κατά τη διάρκεια της πτήσης, τα ρωσικά αεροσκάφη δεν παρέκκλιναν από το καθορισμένο σχέδιο πτήσης και δεν παραβίασαν τον εσθονικό εναέριο χώρο», διαβεβαίωσε.

Κατά την ίδια πηγή, τα αεροσκάφη πέταξαν πάνω από «ουδέτερα (σ.σ. διεθνή) ύδατα στη Βαλτική θάλασσα και σε απόσταση τριών και πλέον χιλιομέτρων από την (εσθονική) νήσο Βάιντλο», στον Κόλπο της Φινλανδίας.

Το Ταλίν ζήτησε ενεργοποίηση του άρθρου 4

Νωρίτερα, η κυβέρνηση της Εσθονίας είχε ανακοινώσει ότι τρία ρωσικά μαχητικά MiG-31 εισήλθαν χωρίς άδεια στον εναέριο χώρο της, παραμένοντας για συνολικά 12 λεπτά, σε ένα περιστατικό που εξετάζουν ευρωπαϊκές και ΝΑΤΟϊκές αρχές.

Η κυβέρνηση της Εσθονίας, αντιδρώντας στη ρωσική προκλητικότητα, ζήτησε από το ΝΑΤΟ την ενεργοποίηση του άρθρου 4. Είναι η δεύτερη ΝΑΤΟϊκή χώρα που ζητά την ενεργοποίηση του συγκεκριμένου άρθρου, καθώς είχε προηγηθεί η Πολωνία, μετά την εισβολή των ρωσικών drones στην επικράτειά της.

Σύμφωνα με πηγές, που επικαλείται το Politico, τα ρωσικά μαχητικά MiG-31 κινήθηκαν προς την πρωτεύουσα της Εσθονίας, Ταλίν προτού απογειωθούν ιταλικά F-35 για να τα αναχαιτίσουν.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Άλισον Χαρτ, επιβεβαίωσε ότι ρωσικά μαχητικά παραβίασαν την Παρασκευή τον εναέριο χώρο της Εσθονίας και αναχαιτίστηκαν άμεσα από ΝΑΤΟϊκές δυνάμεις. «Πρόκειται για ακόμη ένα παράδειγμα της απερίσκεπτης συμπεριφοράς της Ρωσίας και της ικανότητας του ΝΑΤΟ να απαντά», ανέφερε σε δήλωσή της.

Λήψη μέτρων

Σημειώνεται ότι μετά την αύξηση των περιστατικών παραβίασης από τη Ρωσία σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ, η Συμμαχία αποφάσισε τη λήψη μέτρων.

Ειδικότερα, μετά την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από σχεδόν 20 ρωσικά drones, το ΝΑΤΟ ανακοίνωσε την επιχείρηση «Eastern Sentry» για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας. Το περιστατικό ανέδειξε σοβαρά κενά στην αεράμυνα της Ευρώπης, προκαλώντας εκκλήσεις για τη δημιουργία «τείχους drones» στα σύνορα με τη Ρωσία και τη Λευκορωσία.

Και στη Ρουμανία

Και η Ρουμανία ανακοίνωσε το προηγούμενο Σάββατο ότι drone παραβίασε τον εναέριο χώρο της, την ώρα ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας. Μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν εσπευσμένα και πλησίασαν να καταρρίψουν το drone, το οποίο πετούσε πολύ χαμηλά, πριν τελικά εγκαταλείψει τον εναέριο χώρο της χώρας και επιστρέψει στην Ουκρανία, ανέφερε ο υπουργός Άμυνας Ιονούτ Μοστεάνου.

