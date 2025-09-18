Διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times: Ο Τραμπ αναπτύσσει ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου

Η διευθύνουσα σύμβουλος των New York Times Μέρεντιθ Κόπιτ Λέβιεν δήλωσε πως η εταιρεία «δεν θα πτοηθεί» από την ύψους 15 δισεκατομμυρίων δολαρίων αγωγή του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ σε βάρος της εφημερίδας, έγινε χθες, Τετάρτη, γνωστό από τους Financial Times.

Η αγωγή αυτή είναι η πιο πρόσφατη από τη σωρεία των νομικών επιθέσεων του Τραμπ σε μέσα ενημέρωσης στη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, στις οποίες περιλαμβάνεται μια προσφυγή, τον Ιούλιο, σε βάρος της Wall Street Journal για δυσφήμηση.

Η αγωγή είναι νομικά αβάσιμη, δήλωσε η Λέβιεν σε συνέδριο των Financial Times, σε σχόλιά της για τα οποία η εφημερίδα αναφέρει πως είναι η πρώτη δημόσια δήλωσή της για το θέμα.

«Η αγωγή είναι αβάσιμη. Δεν έχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση. Πιστεύω πως σκοπός της είναι να φιμώσει την ανεξάρτητη δημοσιογραφία, να αποτρέψει το είδος του βασισμένου στα γεγονότα ρεπορτάζ για το οποίο είναι γνωστοί οι Times και άλλοι δημοσιογραφικοί θεσμοί».

Η ίδια πρόσθεσε: «Υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εγχειρίδιο κατά του Τύπου ... Οι New York Times δεν θα πτοηθούν απ' αυτό».

Ο Λευκός Οίκος δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα για σχόλιο.

Στην αγωγή που κατέθεσε τη Δευτέρα, ο Τραμπ κατηγορεί την εφημερίδα ότι δημοσίευσε με δόλο άρθρα και ένα βιβλίο γεμάτο «απεχθείς διαστρεβλώσεις και χαλκεύματα για τον Πρόεδρο Τραμπ».

Σε απάντηση σε αίτημα του Ρόιτερς για σχόλιο σχετικά με την προσφυγή του Τραμπ, η εφημερίδα δήλωσε την Τρίτη ότι η αγωγή του δεν περιέχει καμιά θεμιτή νομική διεκδίκηση και έχει στόχο να φιμώσει και να αποθαρρύνει το ανεξάρτητο ρεπορτάζ.

