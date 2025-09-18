Ο Τραμπ εξαίρει τη διακοπή της εκπομπής του Κίμελ - «Εξαίρετη είδηση για την Αμερική»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έκρυψε την ικανοποίησή του χθες Τετάρτη για τη διακοπή – την «ακύρωση», όπως εκτίμησε – της τηλεοπτικής εκπομπής του χιουμορίστα Τζίμι Κίμελ, από τους διασημότερους επικριτές του, βλέποντας «εξαίρετη είδηση για την Αμερική».

«Συγχαρητήρια στο ABC που επιτέλους βρήκε το θάρρος να κάνει αυτό που έπρεπε να γίνει. Ο Κίμελ έχει ΜΗΔΕΝ ταλέντο», έκρινε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social, αντιδρώντας στην είδηση πως η μετάδοση της εκπομπής αυτής διακόπηκε «επ’ αόριστον» εξαιτίας σχολίων του ανιματέρ για την πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, σημαιοφόρου της νεολαίας των τραμπιστών.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.