Αυστηρή προειδοποίηση προς την Κύπρο εξαπέλυσε η Άγκυρα ζητώντας να μην εξοπλίζεται από το Ισραήλ διότι όπως λέει οι ενέργειες αυτές «θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί» με...«επικίνδυνες συνέπειες».

Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη, Μανώλη Κωστίδη, πηγές του υπουργείου Άμυνας της Τουρκίας σχολιάζουν ότι παρακολουθούν στενά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου (GCASC) αγόρασε ένα σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ και προειδοποιεί ότι οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά.

Πιο αναλυτικά πηγές αναφέρουν:

«Παρακολουθούμε στενά τις αναφορές των μέσων ενημέρωσης που ισχυρίζονται ότι η Ελληνοκυπριακή Διοίκηση Νότιας Κύπρου (GCASC) αγόρασε ένα σύστημα αεράμυνας από το Ισραήλ. Θα θέλαμε να επαναλάβουμε ότι οι συνεχιζόμενες προσπάθειες και δραστηριότητες εξοπλισμού της Ελληνοκυπριακής Διοίκησης που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν την ειρήνη και τη σταθερότητα στο νησί θα μπορούσαν να έχουν επικίνδυνες συνέπειες. Οποιαδήποτε προσπάθεια διατάραξης της ισορροπίας στο νησί παρακολουθείται στενά και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της ειρήνης της ΤΔΒΚ. Η Τουρκία, όπως και στο παρελθόν, στέκεται στο πλευρό και υποστηρίζει την ΤΔΒΚ σήμερα. Ο τουρκοκυπριακός λαός βρίσκεται επίσης υπό την προστασία της Τουρκίας».

Πηγή: skai.gr

