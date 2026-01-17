Σε μια εκδήλωση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα, βαθιά συγκινησιακή φόρτιση και ισχυρό ανθρώπινο μήνυμα, ο Γρηγόρης Δημητριάδης βραβεύτηκε από τον Σύλλογο «Η Πίστη» για την ουσιαστική συμβολή του στη στήριξη παιδιών που δίνουν τη μάχη με τον καρκίνο, καθώς και των οικογενειών τους.

Παραλαμβάνοντας την τιμητική διάκριση, ο Γρηγόρης Δημητριάδης δήλωσε: «Όσο ο Θεός μου δίνει δύναμη, θα συνεχίσω να προσφέρω. Είναι καθήκον μου», εκφράζοντας παράλληλα τις ευχαριστίες του προς τον Σύλλογο «Η Πίστη».

Ο Σύλλογος «Η Πίστη» ιδρύθηκε το 1993 από γονείς παιδιών που νοσηλεύονταν στο Νοσοκομείο Παίδων «Η Αγία Σοφία». Από τότε μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει καθοριστικά στην ενίσχυση του νοσοκομείου με ιατρικό εξοπλισμό και υλικό εργοθεραπείας, ενώ διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό και μια δυναμική ομάδα εθελοντών που στέκονται έμπρακτα στο πλευρό των παιδιών και των οικογενειών τους.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, τιμήθηκαν επίσης η Αντιπρόεδρος του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με Καρκίνο», Νούλη Μανώλη, καθώς και η Cosmote Telekom, για τη δική τους προσφορά.

Τον συντονισμό της εκδήλωσης είχαν η Πρόεδρος του Συλλόγου «Η Πίστη», Αναστασία Σταματέα, και ο Κωνσταντίνος Δαυλός. Το «παρών» έδωσαν, μεταξύ άλλων, οι Παύλος Μαρινάκης, Σοφία Βούλτεψη, Βασίλης Σπανάκης, Σοφία Νικολάου, Νίκος Ρωμανός, Λευτέρης Κρητικός, Γιάννης Φωστηρόπουλος, καθώς και η Διευθύντρια του Ιδιαίτερου Γραφείου του Πρωθυπουργού, Ελένη Σχινά.



Πηγή: skai.gr

