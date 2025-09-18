Για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια κοινή αεροναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου στην ανατολική Μεσόγειο

Κοινή ναυτική άσκηση Τουρκίας - Αιγύπτου στην Ανατολική Μεσόγειο μετά από 13 χρόνια ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του ΣΚΑΪ στην Κωνσταντινούπολη Μανώλη Κωστίδη.

Συγκεκριμένα, ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Ζεκί Ακτουρκ, δήλωσε: «Η Ειδική Άσκηση Ναυτικών Επιχειρήσεων Τουρκίας - Αιγύπτου στη Θάλασσα της Φιλίας (Bahr El Sadaka) έχει προγραμματιστεί να διεξαχθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Στην άσκηση, η οποία θα διεξαχθεί για πρώτη φορά μετά από 13 χρόνια, θα συμμετάσχουν στοιχεία των Ναυτικών μας Δυνάμεων (φρεγάτες TCG Oruçreis και TCG Gediz, ταχύπλοα περιπολικά TCG İmbat και TCG Bora, και το υποβρύχιο TCG Gür), της Πολεμικής Αεροπορίας (2xF-16) και στοιχεία του Αιγυπτιακού Ναυτικού. Ο Διοικητής των Ναυτικών μας Δυνάμεων και ο Διοικητής των Αιγυπτιακών Ναυτικών Δυνάμεων θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση 'Ημέρα Διακεκριμένων Παρατηρητών' στις 25 Σεπτεμβρίου».

Παράλληλα, σχετικά με δημοσιεύματα ότι η Ρωσία θέλει πίσω τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400, πηγές του υπουργείου Άυμνας δήλωσαν: «Τα συστήματα αεροπορικής άμυνας S-400 βρίσκονται στα αποθέματά μας. Δεν υφίσταται κάποια αλλαγή στη στάση μας όσον αφορά τους S-400».

Πηγή: skai.gr

