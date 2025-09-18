Ένα βανάκι του στρατού του Ισραήλ που μετέφερε υπερορθόδοξους Εβραίους λιποτάκτες, οι οποίοι συνελήφθησαν από τη στρατονομία και μεταφέρονταν στη φυλακή, έγινε στόχος υπερορθόδοξων διαδηλωτών στη διάρκεια της νύκτας.

Δημοσιογράφος του ραδιοφωνικού σταθμού του στρατού, ανήρτησε στο X εικόνες στις οποίες φαίνονται δεκάδεςάτομα να έχουν κλείσει τον δρόμο στο βανάκι του στρατού, κάποιοι από τους οποίους είχαν καθίσει στη μέση του οδοστρώματος για να το εμποδίσουν να προχωρήσει.

«Την ώρα που κατευθύνονταν προς τη στρατιωτική φυλακή (…) πολλοί διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και έριξαν δακρυγόνα προς το όχημα», επεσήμανε ο στρατός, ενώ πρόσθεσε ότι ένας από τους κρατούμενους κατάφερε να δραπετεύσει.

Protesting Haredim (ultra-Orthodox Jews) in Israel threw stones and sprayed tear gas last night at a military vehicle transporting detained draft dodgers on the way to a military prison



It is reported that two IDF soldiers suffered minor injuries from the tear gas exposure, and… pic.twitter.com/f7zVMhyXNo — Sprinter Express (@SprinterExpres0) September 18, 2025

«Πολλοί ανυπότακτοι συνελήφθησαν, κρίθηκαν στο πλαίσιο πειθαρχικής διαδικασίας και τέθηκαν υπό κράτηση», επεσήμανε χθες Τετάρτη το βράδυ ο ισραηλινός στρατός.

Τους τελευταίους μήνες έχουν σταλεί χιλιάδες κλήσεις για επιστράτευση σε υπερορθόδοξους εβραίους, οι οποίοι μέχρι τώρα εξαιρούνταν από την υποχρεωτική στρατιωτική θητεία, καθώς οι έφεδροι του στρατού του Ισραήλ είναι πιεσμένοι λόγω του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Τους τελευταίους μήνες εντείνονται οι συζητήσεις για την αλλαγή του νόμου για τη στρατιωτική θητεία, ένα ζήτημα που ασκεί πίεση στην κυβέρνηση του Ισραήλ.

Τα δύο υπερορθόδοξα κόμματα που συμμετείχαν στον κυβερνητικό συνασπισμό υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου αποχώρησαν και αναμένουν από την κυβέρνηση να ψηφίσει νόμο που θα καθιστά μόνιμη την εξαίρεση των υπερορθόδοξων από τη στρατιωτική θητεία.

Όπως μετέδωσαν σήμερα ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ο σχετικός νόμος δεν πρόκειται να εξεταστεί πριν το τέλος των εβραϊκών γιορτών, στα μέσα Οκτωβρίου.

Οι υπερορθόδοξοι αποτελούν το 14% του εβραϊκού πληθυσμού του Ισραήλ, περίπου 1,3 εκατ. άνθρωποι, και περίπου 66.000 άνδρες σε στρατεύσιμη ηλικία έχουν λάβει εξαίρεση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

