Σε προεκλογικό κλίμα η Γερμανία: Η κριτική Σολτς στην επεκτατική ρητορική του Τραμπ, οι δημοσκοπήσεις και ο ρόλος του Μασκ

Ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς ενέτεινε την κριτική του προς τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με την ακεραιότητα των συνόρων κατά τη διάρκεια μιας ζωηρής ομιλίας που είχε ως στόχο να παρακινήσει τους Σοσιαλδημοκράτες ενόψει των ομοσπονδιακών εκλογών του επόμενου μήνα, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg.

Οι κύριοι ανταγωνιστές του Σολτς για την ηγεσία της Γερμανίας, ο Φρίντριχ Μερτς και η Άλις Βάιντελ, μίλησαν επίσης το Σάββατο σε συνεδριάσεις των κομμάτων τους, καθώς η προεκλογική εκστρατεία εντείνεται.

Στην εξουσία από το 2021 ως το παλαιότερο μέλος ενός τρικομματικού συνασπισμού που έχει πλέον καταρρεύσει, η υποστήριξη για το SPD του Σολτς έχει πέσει καθώς έρχονται πρόωρες εκλογές στη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στις 23 Φεβρουαρίου.

Σε συνέδριο του κόμματος στο Βερολίνο, ο Γερμανός καγκελάριος έκανε λόγο για αβέβαιους καιρούς που έρχονται στις σχέσεις με την Ουάσινγκτον και επισήμανε επίσης την άνοδο της ακροδεξιάς στη γειτονική Αυστρία. Και οι δύο εξελίξεις δείχνουν ότι διακυβεύονται πολλά για τη Γερμανία, τόνισε.

«Είναι εποχές στις οποίες οι άνθρωποι ονειρεύονται να κάνουν τα πάντα κομμάτια - τη δημοκρατία, το κράτος πρόνοιας, τα ίσα δικαιώματα», δήλωσε ο Σολτς. «Εποχές κατά τις οποίες ορισμένες δυνάμεις στην Αμερική εργάζονται επίσης πολύ συγκεκριμένα για να καταστρέψουν τους δημοκρατικούς μας θεσμούς στη Δύση».

Το συνέδριο του SPD το Σάββατο ανέδειξε επίσημα τον Σολτς ως υποψήφιό του για την καγκελαρία και ενέκρινε το προεκλογικό πρόγραμμα του κόμματος.

Ο Σολτς, 66 ετών, δήλωσε ότι η πρόσφατη επεκτατική ρητορική του Τραμπ εναντίον της Γροιλανδίας και του Καναδά, καθώς και της διώρυγας του Παναμά, του προκαλούν ανησυχία.

«Η αρχή του απαραβίαστου των συνόρων ισχύει για κάθε χώρα», δήλωσε ο Σολτς υπό δυνατά χειροκροτήματα. «Καμία χώρα δεν είναι η αυλή μιας άλλης. Καμία μικρή χώρα δεν πρέπει να φοβάται τον μεγάλο γείτονά της. Αυτός είναι ο πυρήνας αυτού που αποκαλούμε δυτικές αξίες - οι αξίες μας!»

Μερτς: Η Γερμανία θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθεί στην ανάκτηση της δικής της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος

Ο συντηρητικός αντίπαλός του, ο Μερτς του CDU, δήλωσε ότι η επίπληξη δεν θα ταράξει τον Τραμπ και ότι η Γερμανία θα πρέπει μάλλον να επικεντρωθεί στην ανάκτηση της δικής της οικονομικής και στρατιωτικής ισχύος.

«Ειλικρινά, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εντυπωσιάζεται με οποιονδήποτε τρόπο από μια τετράλεπτη δήλωση Τύπου του Γερμανού καγκελαρίου», δήλωσε ο 69χρονος Μερτς στους δημοσιογράφους μετά τη συνεδρίαση της ηγεσίας του CDU στο Αμβούργο. «Η δημόσια επίπληξη από τη Γερμανία δεν έχει ποτέ προκαλέσει εντύπωση στην Αμερική, και συνήθως έχει το αντίθετο αποτέλεσμα». Ο Μερτς πρόσθεσε ότι δεν κοιτάζει την ορκωμοσία του Τραμπ στις 20 Ιανουαρίου «σαν λαγός που κοιτάει το φίδι».

Ο Σολτς επιτέθηκε στα σχέδια των συντηρητικών για μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων, τα οποία, όπως είπε, θα αποβούν εις βάρος της εργατικής τάξης. «Ποιος θα πληρώσει τον λογαριασμό; Σας το λέω: Τον λογαριασμό θα πληρώσουν οι απλοί άνθρωποι σε αυτή τη χώρα», δήλωσε ο Σολτς. «Θα πρέπει να δεχτούν πικρές περικοπές στις δημόσιες συντάξεις και την περίθαλψη».

Ο Μερτς υπερασπίστηκε πάντως τις προτάσεις του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι η αναζωογόνηση της οικονομικής ανάπτυξης θα οδηγήσει σε υψηλότερα φορολογικά έσοδα, παρά τη μείωση του φόρου εισοδήματος. Ένας εταιρικός φόρος 40% σε μια φθίνουσα οικονομία θα αποφέρει λιγότερα κέρδη από έναν εταιρικό φόρο 25% σε μια αναπτυσσόμενη οικονομία, είπε.

Ο καγκελάριος προκάλεσε τις πρόωρες εκλογές απομακρύνοντας τον υπουργό Οικονομικών του στις αρχές Νοεμβρίου σε μια διαμάχη για περισσότερες κυβερνητικές δαπάνες που χρηματοδοτούνται από το χρέος για την Ουκρανία, χάνοντας ουσιαστικά την πλειοψηφία στην κάτω βουλή του κοινοβουλίου.

Τι δείχνουν οι δημοσκοπήσεις

Λίγο περισσότερο από έξι εβδομάδες πριν από τις εκλογές, το κόμμα του Μερτς έχει άνετο προβάδισμα στις δημοσκοπήσεις, με το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό κόμμα AfD να βρίσκεται στη δεύτερη θέση και το SPD του Σολτς να ακολουθεί στην τρίτη θέση.

Το κεντροδεξιό μπλοκ CDU/CSU έχει περίπου 31% υποστήριξη, σύμφωνα με τον τελευταίο μέσο όρο των πρόσφατων δημοσκοπήσεων του Bloomberg, με το AfD να βρίσκεται στο 20% περίπου, το SPD στο 17% και τους Πράσινους στο 12% στην τέταρτη θέση.

Μια νέα δημοσκόπηση που έγινε για λογαριασμό του δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα ZDF, ωστόσο, έδειξε ότι το SPD διολισθαίνει στην τέταρτη θέση, πίσω από τους Πράσινους.

Ίλον Μασκ και AfD

Η προεκλογική εκστρατεία πήρε μια απροσδόκητη τροπή πρόσφατα, όταν ο Ίλον Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος στον κόσμο και βασικός σύμμαχος του Τραμπ, παρενέβη υπέρ του AfD. Ο Μασκ στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης X που του ανήκει απαξίωσε τον Σολτς ως «ανίκανο ανόητο» και τον Γερμανό πρόεδρο Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάγερ ως «αντιδημοκρατικό τύραννο».

Ο Μασκ μίλησε εκτενώς την Πέμπτη με τον υποψήφιο του AfD Βάιντελ στο X, σε κάτι που ισοδυναμεί με δωρεάν διαφήμιση με τη δυνατότητα να προσεγγίσει εκατομμύρια ψηφοφόρους.

Από την ίδρυσή του το 2013, το AfD κινήθηκε προοδευτικά προς την ακροδεξιά, συγκεντρώνοντας υποστήριξη από ψηφοφόρους που απογοητεύτηκαν από τα κυρίαρχα κόμματα, ειδικά στις πρώην κομμουνιστικές ανατολικές περιοχές της Γερμανίας.

Υπέρ κλειστών συνόρων και «ευρείας κλίμακας υποχρεωτικών επαναπατρισμών» μεταναστών, υπέρ της επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας, της επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream 2 και κατά των αιολικών πάρκων τάχθηκε η αρχηγός της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ στο πλαίσιο του συνεδρίου που την έχρισε σήμερα και επισήμως «υποψήφια καγκελάριο» ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Η κυρία Βάιντελ δεν παρέλειψε στην ομιλία της να ευχαριστήσει εκ νέου τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ για την στήριξή του στο κόμμα της.

Στόχος της AfD είναι μετά τις εκλογές να αναλάβει κυβερνητική ευθύνη, δήλωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα και η κ. Βάιντελ περιέγραψε τις πολιτικές των πρώτων 100 ημερών: προγραμματισμένοι ευρείας κλίμακας επαναπατρισμοί μεταναστών, «γκρέμισμα όλων των ανεμογεννητριών», επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθμών και του Nord Stream 2, παράταση της λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με την χρήση άνθρακα, κατάργηση όλων των μελετών σχετικά με το φύλο. «Θα κλείσουμε όλες αυτές τις μελέτες και θα πετάξουμε έξω όλους τους καθηγητές», δήλωσε η Αλίς Βάιντελ και υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια στη Γερμανία μετατρέπονται σε «εκπαιδευτικά ιδρύματα queer-woke» κουλτούρας.

Οι εργασίες του συνεδρίου της AfD στη Ρίζα της Σαξονίας ξεκίνησαν με δύο ώρες καθυστέρηση, καθώς περισσότεροι από 12.000 διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν τους συνέδρους να φθάσουν στον χώρο διεξαγωγής του. Σύμφωνα με την AfD, διαδηλωτές σταμάτησαν μεταξύ άλλων και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Αλίς Βάιντελ, ενώ από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Το συνέδριο περιφρουρούν σήμερα και αύριο περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί.

Πηγή: skai.gr

