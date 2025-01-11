Ο Σολτς και επισήμως "υποψήφιος καγκελάριος" - «Αν πάρουμε λάθος στροφή στις 23 Φεβρουαρίου, θα ξυπνήσουμε σε μια άλλη χώρα»

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα (SPD) επιβεβαίωσε σήμερα και επισήμως τον Όλαφ Σολτς ως υποψήφιο καγκελάριο για τις εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου, με την στήριξη σχεδόν του συνόλου των 600 συνέδρων που συμμετέχουν στο εκλογικό και προγραμματικό συνέδριο του κόμματος, στο Βερολίνο. Ο κ. Σολτς είχε προηγουμένως μιλήσει για «αναθεματισμένα σοβαρή» παγκόσμια κατάσταση, τόνισε ότι η Γερμανία βρίσκεται σε σταυροδρόμι και προειδοποίησε τους ψηφοφόρους ότι, «εάν πάρουμε λάθος στροφή, θα ξυπνήσουμε την επόμενη μέρα σε διαφορετική χώρα κι αυτό δεν πρέπει να συμβεί».

Μιλώντας στους συνέδρους ο Όλαφ Σολτς περιέγραψε το SPD ως κόμμα «κανονικών» ανθρώπων και σημείωσε κατ' επανάληψη ότι οι επικείμενες εκλογές αποτελούν «απόφαση κατεύθυνσης» για την Γερμανία. «Η παγκόσμια κατάσταση είναι αναθεματισμένα σοβαρή και σε αυτό το πλαίσιο απαιτείται η κυβέρνηση να είναι προσεκτική, σαφής και έμπειρη», δήλωσε ο καγκελάριος και έκανε λόγο για «ανησυχητικές εξελίξεις», αναφερόμενος στον πόλεμο στην Ουκρανία, στην άνοδο των ακροδεξιών και λαϊκιστικών δυνάμεων σε πολλές χώρες όπως η Αυστρία, αλλά και σε δυνάμεις στις ΗΠΑ, οι οποίες, όπως είπε «εργάζονται πολύ στοχευμένα για να καταστρέψουν τους δημοκρατικούς θεσμούς της Δύσης. Σχετικά με τις πρόσφατες δηλώσεις του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, ο Όλαφ Σολτς επανέλαβε ότι «το απαραβίαστο των συνόρων ισχύει για κάθε χώρα και αυτή την αρχή πρέπει να τηρεί κάθε κράτος είτε είναι μικρό είτε πολύ μεγάλο και ισχυρό». Με το βλέμμα στην Ουκρανία έκανε λόγο για «ανηλεή επιθετικό πόλεμο» της Ρωσίας και πρόσθεσε ότι «εάν ο (Βλαντίμιρ) Πούτιν καταφέρνει να αλλάζει σύνορα διά της βίας, τότε θα βρίσκεται σε μεγάλο κίνδυνο η ασφάλεια της Ευρώπης στο σύνολό της».

Οι σύνεδροι ενέκριναν ομόφωνα και το εκλογικό πρόγραμμα του SPD, υπό τον τίτλο «Περισσότερα για εσάς. Καλύτερα για την Γερμανία», στο οποίο μεταξύ άλλων προβλέπονται φοροελαφρύνσεις για το 95% του πληθυσμού και αυξημένη επιβάρυνση του 1% των φορολογουμένων, απορρίπτεται η περικοπή στις συντάξεις, επιδοτήσεις για επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στο «Made in Germany» και συνέχιση της στήριξης στην Ουκρανία - «χωρίς αυτό να συμβεί σε βάρος άλλων επενδύσεων στην Γερμανία» και χωρίς να οδηγήσει σε κλιμάκωση της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

