Υπέρ κλειστών συνόρων και «ευρείας κλίμακας υποχρεωτικών επαναπατρισμών» μεταναστών, υπέρ της επαναφοράς της πυρηνικής ενέργειας, της επαναλειτουργίας του αγωγού Nord Stream 2 και κατά των αιολικών πάρκων τάχθηκε η αρχηγός της Εναλλακτικής για την Γερμανία (AfD) Αλίς Βάιντελ στο πλαίσιο του συνεδρίου που την έχρισε σήμερα και επισήμως «υποψήφια καγκελάριο» ενόψει των εκλογών της 23ης Φεβρουαρίου. Η κυρία Βάιντελ δεν παρέλειψε στην ομιλία της να ευχαριστήσει εκ νέου τον επιχειρηματία Ίλον Μασκ για την στήριξή του στο κόμμα της.

Στόχος της AfD είναι μετά τις εκλογές να αναλάβει κυβερνητική ευθύνη, δήλωσε ο συμπρόεδρος του κόμματος Τίνο Χρουπάλα και η κ. Βάιντελ περιέγραψε τις πολιτικές των πρώτων 100 ημερών: προγραμματισμένοι ευρείας κλίμακας επαναπατρισμοί μεταναστών, «γκρέμισμα όλων των ανεμογεννητριών», επαναλειτουργία των πυρηνικών σταθμών και του Nord Stream 2, παράταση της λειτουργίας των ηλεκτροπαραγωγικών μονάδων με την χρήση άνθρακα, κατάργηση όλων των μελετών σχετικά με το φύλο. «Θα κλείσουμε όλες αυτές τις μελέτες και θα πετάξουμε έξω όλους τους καθηγητές», δήλωσε η Αλίς Βάιντελ και υποστήριξε ότι τα πανεπιστήμια στη Γερμανία μετατρέπονται σε «εκπαιδευτικά ιδρύματα queer-woke» κουλτούρας.

Οι εργασίες του συνεδρίου της AfD στη Ρίζα της Σαξονίας ξεκίνησαν με δύο ώρες καθυστέρηση, καθώς περισσότεροι από 12.000 διαδηλωτές επιχείρησαν να εμποδίσουν τους συνέδρους να φθάσουν στον χώρο διεξαγωγής του. Σύμφωνα με την AfD, διαδηλωτές σταμάτησαν μεταξύ άλλων και το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε η Αλίς Βάιντελ, ενώ από την αστυνομία ανακοινώθηκε ότι δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν ελαφρά. Το συνέδριο περιφρουρούν σήμερα και αύριο περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

