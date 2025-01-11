Αναφορικά με τις Εκθέσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών προς το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις Καλές Υπηρεσίες του και την Ειρηνευτική Δύναμη (UNFICYP), το Υπουργείο Εξωτερικών στην Κύπρο επισημαίνει τα ακόλουθα:

Το Υπουργείο Εξωτερικών καλωσορίζει την επαναβεβαίωση της δέσμευσης του ΓΓ ΟΗΕ στην εν εξελίξει προσπάθεια για επάνοδο στις συνομιλίες για το κυπριακό καθώς και το ότι στο πλαίσιο αυτό ο Γενικός Γραμματέας συνεχίζει να καθοδηγείται από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας τα οποία καθορίζουν τις παραμέτρους των Ηνωμένων Εθνών.

Το Υπουργείο Εξωτερικών συμμερίζεται τη σημασία που ο ΓΓ ΟΗΕ αποδίδει στην προώθηση της υλοποίησης των συμφωνηθέντων του άτυπου δείπνου της 15ης Οκτωβρίου 2024 και επαναλαμβάνει την ετοιμότητα της Κυβέρνησης να εργαστεί εποικοδομητικά για την επίτευξη αυτού του στόχου.

Η Κυπριακή Κυβέρνηση συμμερίζεται επίσης την ανησυχία που διατυπώνει ο Γενικός Γραμματέας και στις δύο Εκθέσεις, για τις εξελίξεις, αλλά και τη μη αναστροφή των παράνομων τουρκικών ενεργειών στην περίκλειστη περιοχή των Βαρωσίων. Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει την ευθύνη της Τουρκίας και τονίζει ότι η θέση των Ηνωμένων Εθνών όπως διατυπώνεται στα Ψηφίσματα 550 (1984) και 789 (1992) του Συμβουλίου Ασφαλείας παραμένει αναλλοίωτη.

Ως προς την κατάσταση στη νεκρή ζώνη, το Υπουργείο Εξωτερικών σημειώνει την καταγραφή, στην Έκθεση για την UNFICYP, των παραβιάσεων από τον κατοχικό στρατό, εντός της νεκρής ζώνης και πλησίον αυτής, οι οποίες αποσκοπούν στην υπονόμευση της εδαφικής ακεραιότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας και την επιβολή νέων τετελεσμένων.

Ταυτόχρονα όμως, η διαχρονική τάση τήρησης ίσων αποστάσεων οδηγεί συχνά στην εξίσωση ανόμοιας φύσης και βαρύτητας περιστατικών προκαλώντας συγκεχυμένες εντυπώσεις ως προς τη νόμιμη αστική δραστηριότητα εντός της νεκρής ζώνης. Απαιτείται, ως εκ τούτου, όπως οι Εκθέσεις αναδεικνύουν με αντικειμενικότητα την κατάσταση επί του εδάφους και την επιθετική φύση και σοβαρότητα των παραβιάσεων του κατοχικού στρατού, η παρουσία του οποίου διαρκώς αναβαθμίζεται στα κατεχόμενα.

Υπενθυμίζονται επίσης οι ανθρωπιστικοί όροι εντολής της Ειρηνευτικής Δύναμης και η ανάγκη σαφέστερης καταγραφής και ανάδειξης των ευθυνών της Τουρκίας σε σχέση με τις συνθήκες διαβίωσης των εγκλωβισμένων, αλλά και στο θέμα των αγνοουμένων.

Το Υπουργείο Εξωτερικών θα συνεχίσει να συνεργάζεται εποικοδομητικά τόσο με την Ειρηνευτική Δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο όσο και με το Γραφείο Καλών Υπηρεσιών, για την αποτελεσματική εφαρμογή των όρων εντολής τους και με τελικό στόχο την επίτευξη συνολικής και δίκαιης λύσης του Κυπριακού στη βάση των σχετικών Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

