Ο Ραφαέλ Γκλυκσμάν, ευρωβουλευτής της κεντροαριστεράς, επικεφαλής της σοσιαλιστικής λίστας στις ευρωεκλογές, δήλωσε ότι η Γαλλία πρέπει να βρει την ηρεμία μετά την νίκη του Νέου Λαϊκού Μετώπου μετά τον δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών.

Η πολιτική κουλτούρα πρέπει να αλλάξει, είπε προσθέτοντας ότι ένα κοινοβούλιο όπου κανένα κόμμα δεν έχει ξεκάθαρη πλειοψηφία απαιτεί δεκτικότητα στον διάλογο.

Πρέπει να ενεργήσουμε ως ενήλικες τώρα. Το κοινοβούλιο είναι διαιρεμένο, πρόσθεσε.

Πηγή: skai.gr

