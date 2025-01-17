Η τελετή ορκωμοσίας του εκλεγμένου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ θα μεταφερθεί σε κλειστό χώρο, λόγω των επικίνδυνα χαμηλών θερμοκρασιών που αναμένεται να επικρατούν την Δευτέρα στην Ουάσινγκτον, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του CNN με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Ο Τραμπ θα ορκιστεί πρόεδρος μέσα στη Ροτόντα του Καπιτωλίου, ανέφερε ο δημοσιογράφος, επικαλούμενος πηγές.

Σύμφωνα με το CNN, η παραδοσιακή παρέλαση ενδέχεται να διεξαχθεί στο γήπεδο Capital One.

Οι εκπρόσωποι της μεταβατικής ομάδας του Τραμπ δεν ανταποκρίθηκαν σε ένα αίτημα για κάποιο σχόλιο.

Την τελευταία φορά που η ορκωμοσία προέδρου μεταφέρθηκε σε κλειστό χώρο ήταν κατά τη δεύτερη θητεία του Ρόναλντ Ρίγκαν.

Οι υπηρεσίες ασφαλείας έχουν πλέον στη διάθεσή τους μόλις τρία 24ωρα προκειμένου να καταστρώσουν ένα νέο σχέδιο ασφαλείας, ενώ το προηγούμενο χρειάστηκε σχεδόν ένας χρόνος για να οργανωθεί.

Ωστόσο, στην ορκωμοσία του Τραμπ αναμενόταν να παρευρεθούν δεκάδες χιλιάδες προσκεκλημένοι με εισιτήρια και να συμμετάσχουν περίπου 25.000 αστυνομικοί και στρατιωτικοί.

Από το πρωί της Παρασκευής, περισσότερα από 30 μίλια περίφραξης έχουν στηθεί και προορίζονται για να δημιουργηθούν πολλαπλά σημεία ελέγχου ενόψει ορκωμοσίας του ρεπουμπλικανού προέδρου και της παρέλασης στη Λεωφόρο Πενσυλβάνια από το Καπιτώλιο στον Λευκό Οίκο.

Πηγή: skai.gr

