Ισραήλ: Ανακοίνωσε λίστα με τους 95 Παλαιστίνιους που θα απελευθερώσει

Tο Υπουργείο Δικαιοσύνης του Ισραήλ δημοσιοποίησε νωρίτερα, λίστα στην οποία απαριθμούνται 95 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι που θα αποφυλακιστούν στο πλαίσιο της συμφωνίας απελευθέρωσης ομήρων με τη Χαμάς.

Σύμφωνα με τις βασικές θέσεις της συμφωνίας, η απελευθέρωσή τους δε θα γίνει πριν από την Κυριακή 19/1 στις 4:00 μ.μ.

Οι περισσότεροι από τους κρατούμενους στη λίστα είναι γυναίκες και μόνο ένας κρατούμενος που συνελήφθη ανήλικος καταδικάστηκε για φόνο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Ynet.

Η λίστα με τα ονόματα στον ιστότοπο του υπουργείου δείχνει ότι η συντριπτική πλειοψηφία των συλλήψεων έγινε μετά τις επιθέσεις 7ης Οκτωβρίου καθώς λιγότεροι από 10 συνελήφθησαν πριν από αυτές.

Σχεδόν κανείς τους, τέλος, δεν έχει ισραηλινή υπηκοότητα.

Γιατί τους συνέλαβαν

Οι λόγοι που αναφέρθηκαν για πολλές από τις συλλήψεις αυτές ήταν η υποκίνηση σε τρομοκρατία, η κατοχή μαχαιριών και όπλων ενώ ορισμένοι συνελήφθησαν για φόνο η σχέσεις με τη Χαμάς.

Οι κρατούμενοι που θα απελευθερωθούν κατά την πρώτη αυτή φάση της συμφωνία για κατάπαυση του πυρός.

Εκτός από την απελευθέρωση των 95 αιχμαλώτων, το Ισραήλ θα αρχίσει να αποσύρει τις δυνάμεις του από τη Λωρίδα της Γάζας, διατηρώντας ωστόσο την παρουσία του στον Διάδρομο του Φιλαδέλφου.

Πηγή: skai.gr

