Ρωσία - Ιράν: Πούτιν και Πεζεσκιάν υπέγραψαν 20ετή συμφωνία στρατηγικής εταιρικής σχέσης

Πραγματικότητα, με κάθε επισημότητα πλέον, αποτελεί ο άξονας Ρωσίας-Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ιρανός ομόλογός του Μασούντ Πεζεσκιάν υπέγραψαν σήμερα Παρασκευή μια 20ετή συνθήκη στρατηγικής εταιρικής σχέσης (απόσπασμά της στην τελευταία φωτό) που περιλαμβάνει στενότερη αμυντική συνεργασία, και αναμένεται να προκαλέσει ανησυχία τη Δύση.

Ο Πεζεσκιάν, στην πρώτη του επίσκεψη στο Κρεμλίνο μετά την ανάληψη της προεδρίας τον περασμένο Ιούλιο, χαιρέτισε την υπογραφή ως ένα σημαντικό νέο κεφάλαιο στις σχέσεις των δύο χωρών, ενώ ο Πούτιν δήλωσε ότι η Μόσχα και η Τεχεράνη έχουν πολλές ίδιες απόψεις για τις διεθνείς υποθέσεις.

«Αυτή (η συνθήκη) δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τη διμερή συνεργασία σε όλους τους τομείς», δήλωσε ο Πούτιν, τονίζοντας τα θετικά για τις οικονομικές σχέσεις και το εμπόριο, το οποίο, όπως είπε, διεξάγεται κυρίως στα νομίσματα των δύο χωρών.

«Χρειαζόμαστε λιγότερη γραφειοκρατία και περισσότερη συγκεκριμένη δράση. Όποιες δυσκολίες δημιουργούνται από άλλους, θα μπορέσουμε να τις ξεπεράσουμε και να προχωρήσουμε μπροστά», πρόσθεσε ο Πούτιν, αναφερόμενος στις δυτικές κυρώσεις σε βάρος των δύο χωρών.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία ενημερώνει τακτικά το Ιράν για το τι συμβαίνει στη σύγκρουση στην Ουκρανία και ότι διαβουλεύονται σε στενή συνεργασία για τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή και την περιοχή του Νοτίου Καυκάσου.

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι εργασίες για έναν πιθανό αγωγό φυσικού αερίου που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο στο Ιράν προχωρούν παρά τις δυσκολίες και ότι, παρά τις καθυστερήσεις στην κατασκευή νέων πυρηνικών αντιδραστήρων για το Ιράν, η Μόσχα είναι ανοιχτή στο να αναλάβει ενδεχομένως περισσότερα πυρηνικά έργα.

Ο Πεζεσκιάν, οι δηλώσεις του οποίου μεταφράστηκαν από τη ρωσική κρατική τηλεόραση, δήλωσε ότι η συμφωνία αυτή θα δημιουργήσει καλές ευκαιρίες και ότι δείχνει ότι η Μόσχα και το Ιράν δεν χρειάζεται να λαμβάνουν υπόψη τους τη γνώμη των «χωρών του ωκεανού», όπως είπε.

«Οι συμφωνίες στις οποίες καταλήξαμε σήμερα αποτελούν ένα ακόμη ερέθισμα όσον αφορά τη δημιουργία ενός πολυπολικού κόσμου», είπε.

Άμεσες λεπτομέρειες της 20ετούς συμφωνίας Ρωσίας-Ιράν δεν έγιναν γνωστές, αλλά δεν αναμενόταν να περιλαμβάνει ρήτρες αμοιβαίας άμυνας παρόμοιες με αυτές που περιλαμβάνουν οι συμφωνίες που υπέγραψε η Μόσχα με το Μινσκ και την Πιονγκγιάνγκ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

