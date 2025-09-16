Σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας το Ηνωμένο Βασίλειο για την επίσκεψη Τραμπ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή γύρω από το Κάστρο του Ουίνδσορ ενόψει της δεύτερης κρατικής επίσκεψης του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, με την αστυνομία να δηλώνει ότι επιχειρεί σε «πολύ υψηλό επίπεδο απειλής».

Οι αρχές εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τον σχεδιασμό της επιχείρησης, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι οι ρυθμίσεις ασφαλείας επανεξετάζονται καθημερινά. Η επαγρύπνηση αυτή οφείλεται τόσο στις προγραμματισμένες διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, όσο και στην πρόσφατη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, συντηρητικού ακτιβιστή και συμμάχου του Τραμπ, στη Γιούτα την περασμένη εβδομάδα.

Η επίσκεψη του προεδρικού ζεύγους θα πραγματοποιηθεί στους ιδιωτικούς χώρους του Κάστρου του Ουίνδσορ και στο Τσέκερς, την εξοχική κατοικία του πρωθυπουργού στο Μπάκιγχαμσαϊρ. Για την ασφάλεια της επίσκεψης έχουν κινητοποιηθεί εκτεταμένες δυνάμεις, συμπεριλαμβανομένων μονάδων αποκατάστασης τάξης, μονάδων με σκύλους και άλογα, καθώς και ομάδων χειρισμού drones. Η ναυτική μονάδα θα περιπολεί στον ποταμό Τάμεση, ενώ έχουν επιστρατευτεί και ειδικοί από το Λονδίνο.

Στην ευρύτερη περιοχή του Ουίνδσορ και του Τσέκερς έχουν επιβληθεί περιορισμοί εναέριου χώρου, ενώ η αστυνομία θα παρακολουθεί στενά και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τυχόν παραπληροφόρηση. Παρά το γεγονός ότι τα δύο τρίτα των αστυνομικών που συμμετέχουν στην επιχείρηση προέρχονται από «όλη τη χώρα», οι αρχές απέφυγαν να αποκαλύψουν τον ακριβή αριθμό τους.

Ο Κρίστιαν Μπαντ, βοηθός αρχηγού της αστυνομίας του Τέιμς Βάλεϊ, δήλωσε τη Δευτέρα: «Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος που έχουμε σχεδιάσει μια πολύ ολοκληρωμένη επιχείρηση αστυνόμευσης, η οποία έχει λάβει υπόψη σχεδόν κάθε ενδεχόμενο. Κατανοούμε ότι γεγονότα που συμβαίνουν σε άλλα μέρη του κόσμου, και το ευρύτερο πλαίσιο στο οποίο επιχειρούμε, μπορούν να επηρεάσουν τις επιχειρήσεις ασφαλείας μας. Έχουμε κάνει όλες τις απαραίτητες αναθεωρήσεις, τις οποίες και παρακολουθούμε συνεχώς».

Διαδηλώσεις κατά της επίσκεψης Τραμπ έχουν προγραμματιστεί τόσο στο Λονδίνο όσο και στο Ουίνδσορ. Η αστυνομία έχει ήδη τοποθετήσει κιγκλιδώματα στην περιοχή ενόψει της επίσκεψης.

Η οργάνωση «Σταματήστε τον Τραμπ», η οποία ιδρύθηκε για να αντιταχθεί στην «πολιτική μίσους και διχασμού» του προέδρου, ανέφερε σε ανακοίνωσή της: «Μετά τη μεγαλύτερη διαδήλωση της ακροδεξιάς στο Ηνωμένο Βασίλειο το περασμένο Σαββατοκύριακο, είναι ακόμη πιο επιτακτική η ανάγκη να διαδηλώσουμε ενάντια στην κρατική επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Η αντίδραση του Στάρμερ σε αυτή την αηδιαστική επίδειξη ήταν ανεπαρκής και καθυστερημένη, και τώρα καλωσορίζει τον Τραμπ εδώ για να συζητήσει συμφωνίες για πυρηνικά και τεχνολογία που θα βοηθήσουν τους πλούσιους να γίνουν πλουσιότεροι, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα για τους απλούς ανθρώπους. Δεν θέλουμε η κυβέρνησή μας να ξεπουλήσει τη δημοκρατία και την αξιοπρέπειά μας».

Το προεδρικό ζεύγος θα γίνει δεκτό με μια σειρά από τελετουργικές εκδηλώσεις, συμπεριλαμβανομένης αεροπορικής επίδειξης από τα Red Arrows και πομπής με άμαξα μέσα στο κτήμα του Ουίνδσορ.

Το βράδυ της Τετάρτης, ο Βασιλιάς Κάρολος θα παραθέσει το παραδοσιακό επίσημο δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ, κατά τη διάρκεια του οποίου τόσο ο ίδιος όσο και ο πρόεδρος Τραμπ θα εκφωνήσουν ομιλίες. Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ και ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ θα συναντηθούν στο Τσέκερς.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.