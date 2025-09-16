Βρετανικά μαχητικά στην Πολωνία για την ενίσχυση της ανατολικής πτέρυγας του ΝΑΤΟ

Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Βρετανικά μαχητικά αεροσκάφη πρόκειται να εκτελέσουν αποστολές αεράμυνας πάνω από την Πολωνία, με στόχο την αντιμετώπιση εναέριων απειλών από τη Ρωσία στο πλαίσιο της αποστολής του ΝΑΤΟ με την ονομασία "Eastern Sentry".

Τα αεροσκάφη Typhoon της Βασιλικής Πολεμικής Αεροπορίας (RAF) θα ενωθούν με συμμαχικές δυνάμεις από τη Δανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία, προκειμένου να ενισχύσουν την άμυνα και την αποτροπή του ΝΑΤΟ κατά μήκος της ανατολικής του πτέρυγας.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγες ημέρες μετά την απερίσκεπτη και επικίνδυνη εισβολή ρωσικών drones στον κυρίαρχο εναέριο χώρο της Πολωνίας καθώς και μια περαιτέρω παραβίαση του ρουμανικού εναέριου χώρου από ρωσικό drone το Σαββατοκύριακο.

Τα μαχητικά Typhoon θα επιχειρούν από τη βάση της RAF στο Coningsby του Lincolnshire και αναμένεται να ξεκινήσουν τις αποστολές τους πάνω από την Πολωνία τις επόμενες ημέρες. Θα υποστηρίζονται από αεροσκάφη εναέριου ανεφοδιασμού RAF Voyager, που θα απογειώνονται από τη βάση της RAF στο Brize Norton.

Ο Πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ χαρακτήρισε «απερίσκεπτη» τη συμπεριφορά της Ρωσίας η οποία «αποτελεί άμεση απειλή για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και παραβίαση του διεθνούς δικαίου, γι' αυτό και το Ηνωμένο Βασίλειο θα στηρίξει τις προσπάθειες του ΝΑΤΟ για την ενίσχυση της ανατολικής του πτέρυγας».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ, αυτά τα αεροσκάφη «δεν αποτελούν απλώς επίδειξη δύναμης, είναι ζωτικής σημασίας για την αποτροπή της επιθετικότητας, την ασφάλεια του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και την προστασία της εθνικής μας ασφάλειας και αυτής των συμμάχων μας».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Άμυνας, Τζον Χίλι τόνισε: «Οι ενέργειες της Ρωσίας είναι απερίσκεπτες, επικίνδυνες και πρωτοφανείς. Το μόνο που καταφέρνουν είναι να ενισχύουν την ενότητα του ΝΑΤΟ».

Τους τελευταίους 18 μήνες, η RAF έχει αναπτύξει αεροσκάφη Typhoon τόσο στην Πολωνία όσο και στη Ρουμανία για την προστασία του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ.

Όπως αναφέρει το βρετανικό υπουργείο άμυνας, «τα Typhoon είναι εξοπλισμένα με προηγμένους αισθητήρες και οπλικά συστήματα, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για τον εντοπισμό, την παρακολούθηση και την αναχαίτιση πιθανών εναέριων απειλών. Αποτελούν τη βάση της δύναμης Ταχείας Αντίδρασης (Quick Reaction Alert) του Ηνωμένου Βασιλείου, έτοιμα να ανταποκριθούν σε οποιαδήποτε απειλή στον βρετανικό εναέριο χώρο 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες τον χρόνο. Αυτές οι αποστολές αεράμυνας στην Πολωνία θα ενισχύσουν την ασφάλεια του εναέριου χώρου του ΝΑΤΟ και δεν θα έχουν καμία επίπτωση στις υφιστάμενες δεσμεύσεις της RAF, συμπεριλαμβανομένης της άμυνας των βρετανικών αιθέρων».



