Ο 22χρονος Τάιλερ Ρόμπινσον, που συνελήφθη για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ, εξακολουθεί να μην μιλά στις Αρχές, ωστόσο, όπως αποκαλύπτει η Washington Post, ομολόγησε την πράξη του σε φίλους, σε διαδικτυακή συνομιλία στην πλατφόρμα Discord.

«Γεια σας παιδιά, έχω άσχημα νέα για όλους σας. Εγώ ήμουν χθες στο UVU (Utah Valley University). Λυπάμαι για όλα αυτά», ανέφερε ένα μήνυμα του στο Discord, στιγμιότυπο που είδε και η Washington Post.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το συγκεκριμένο μήνυμα εστάλη το βράδυ της Πέμπτης, περίπου δύο ώρες πριν οι Αρχές ανακοινώσουν τη σύλληψή του, ενώ και το Discord παρέδωσε στις Αρχές αντίγραφο του μηνύματος με την ομολογία του, σύμφωνα με πηγή που έχει γνώση του θέματος.

Το μήνυμα στάλθηκε από τον λογαριασμό του Ρόμπινσον σε μια μικρή ιδιωτική ομάδα διαδικτυακών φίλων, ανέφερε η πηγή.

Το Discord συνεργάζεται στενά με το FBI και τις τοπικές Αρχές, παρέχοντας πληροφορίες σχετικά με τις διαδικτυακές δραστηριότητες του υπόπτου, ενώ η πλατφόρμα τονίζει πως έγινε εσωτερική έρευνα και δεν υπάρχει κάποια απόδειξη ότι ο 22χρονος σχεδίασε τη δολοφονία μέσω του Discord ή προωθούσε μέσω αυτού τη βία.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ρόμπινσον συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα, μετά από 33 ώρες ανθρωποκυνηγητού, κατηγορούμενος για τη δολοφονία ενός από τους πιο εξέχοντες συντηρητικούς ακτιβιστές της χώρας σε εκδήλωση του Πανεπιστημίου Utah Valley.

Οι Αρχές ανέφεραν ότι ένα μέλος της οικογένειάς του επικοινώνησε με έναν φίλο, ο οποίος στη συνέχεια ενημέρωσε τις Αρχές, λέγοντας ότι ο Ρόμπινσον είχε ομολογήσει ή υπονοήσει ότι διέπραξε το έγκλημα.

Ο κυβερνήτης της Γιούτα, Σπένσερ Κοξ, ανέφερε σε δηλώσεις του το Σαββατοκύριακο ότι το κίνητρο του Ρόμπινσον ακόμη διερευνάται και πως ο ύποπτος φαίνεται να είχε «αριστερή ιδεολογία». Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι από τις συνεντεύξεις τους προκύπτει πως ο Ρόμπινσον είχε γίνει «πιο πολιτικοποιημένος» τα τελευταία χρόνια και επέκρινε τον Κερκ.

Στη συνομιλία στο Discord, την οποία είδε η Washington Post, φαίνεται ότι μέλη της ομαδικής συνομιλίας αντέδρασαν στην επίθεση εναντίον του Κερκ, πριν γίνει γνωστό ότι ο Ρόμπινσον φέρεται να εμπλέκεται. Στην ομαδική συνομιλία συμμετείχαν περίπου 30 άτομα.

«Ο Τσάρλι Κερκ πυροβολήθηκε», ανέφερε ένα μήνυμα.

«Μόλις είδα το βίντεο, γαμώτο», έγραψε ένας άλλος χρήστης περίπου 1,5 ώρα αργότερα, προσθέτοντας για τον Κερκ: «Δεν άξιζε να φύγει έτσι, είναι λυπηρό».

Ο Ρόμπινσον απάντησε την επόμενη ημέρα, ανακοινώνοντας «κακά νέα», όπως έγραψε.

«Θα παραδοθώ μέσω ενός φίλου-σερίφη σε λίγα λεπτά», συνέχιζε το μήνυμα, που δημοσιεύτηκε στις 7:57 μ.μ. τοπική ώρα στη Γιούτα. «Ευχαριστώ για όλες τις όμορφες στιγμές και τα γέλια, ήσασταν όλοι υπέροχοι, σας ευχαριστώ όλους για όλα».

Ο Ρόμπινσον τέθηκε υπό κράτηση στις 10 μ.μ. εκείνο το βράδυ, σύμφωνα με τον διευθυντή του FBI, Κας Πατέλ.

Στο μήνυμα του Ρόμπινσον δεν απάντησε κανείς εκείνο το βράδυ, όμως την επόμενη ημέρα ένας διαδικτυακός του φίλος σχολίασε ότι η ομολογία του φαίνεται πως ήταν αληθινή.

Το άτομο αυτό ζήτησε από τα μέλη της ομάδας να «προσευχηθούν για τον Τάιλερ και τη μετάνοιά του» και στη συνέχεια αναφέρθηκε στον Κερκ γράφοντας:

«Αν και η πολιτική του Τσάρλι Κερκ δεν ήταν αποδεκτή από ορισμένους, ζητώ από όλους μας να προσευχηθούμε για αυτόν και την οικογένειά του σε αυτές τις δύσκολες στιγμές».

Όπως σημειώνει η Washington Post, οι New York Times έφεραν στη δημοσιότητα και μια συζήτηση που έλαβε χώρα νωρίτερα την ίδια μέρα σε μια άλλη ομάδα συνομιλίας στο Discord.

Σε αυτή, ο Ρόμπινσον αστειεύτηκε ότι ο «σωσίας του» προσπαθούσε να τον βάλει σε μπελάδες, αφού οι Αρχές δημοσίευσαν φωτογραφίες ενός υπόπτου για πυροβολισμό που έμοιαζε με τον ίδιο.

Ο Κοξ επιβεβαίωσε την ύπαρξη αυτής της συνομιλίας την Κυριακή και είπε ότι οι φίλοι του 22χρονου δεν πίστεψαν πως ήταν αυτός ο δολοφόνος.

Πηγή: skai.gr

