Σε ισχύ η τριήμερη εκεχειρία για τους εορτασμούς στη Ρωσία - Ο Ζελένσκι εμμένει στην πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση πυρός

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε χθες Τετάρτη ότι εμμένει σε πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός στον πόλεμο με τη Ρωσία, πρόταση στην οποία δεν έχει απαντήσει το Κρεμλίνο. Νωρίτερα, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών απέρριψε τα σχόλια του ειδικού απεσταλμένου του Λευκού Οίκου, Κιθ Κέλογκ, ότι η Μόσχα παρεμποδίζει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας.

Οι δηλώσεις αυτές έγιναν λίγες ώρες προτού τεθεί σε ισχύ, τα μεσάνυχτα, τριήμερη εκεχειρία που κήρυξε ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν επ’ ευκαιρία του εορτασμού της 80ής επετείου από τη νίκη της Σοβιετικής Ένωσης και των συμμάχων της επί της ναζιστικής Γερμανίας και το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη.

«Η πρόταση της Ουκρανίας για παύση των επιθέσεων και κατάπαυση πυρός για τουλάχιστον 30 ημέρες εξακολουθεί να ισχύει», δήλωσε ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Δεν αποσύρουμε αυτήν την πρόταση, η οποία θα μπορούσε να δώσει μια ευκαιρία στη διπλωματία», συμπλήρωσε.

Today, air raid sirens across Ukraine have sounded almost the entire day. Overnight, there was yet another Russian attack with missiles and drones—ballistic strikes and more than 140 attack drones in a single night. It was loud in Kyiv and in other cities. Tragically, there are… pic.twitter.com/RGhRGcNAGe — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 7, 2025

Σχολιάζοντας τις πολυάριθμες επιδρομές drones στη Ρωσία, ο Ζελένσκι είπε πως «είναι απολύτως δίκαιο οι ρωσικοί ουρανοί, οι ουρανοί της επιτιθέμενης χώρας, να μην είναι ήρεμοι ούτε σήμερα (σ.σ. χθες), σαν ένας καθρέφτης» όσων συμβαίνουν στην Ουκρανία. Η Ρωσία, είπε ο ουκρανός πρόεδρος, δεν έχει απαντήσει στην πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός, παρά μόνο εξαπολύει «νέες επιθέσεις. Αυτό δείχνει σαφέστατα σε όλους από πού προέρχεται ο πόλεμος».

Την πρόταση για 30ήμερη κατάπαυση του πυρός διατύπωσαν τον Μάρτιο οι ΗΠΑ και η Ουκρανία την αποδέχθηκε. Η Ρωσία δήλωσε ότι η πρόταση θα μπορούσε να υλοποιηθεί μόνον αφού προηγηθεί συμφωνία για τους μηχανισμούς που θα αναλάμβαναν την επιβολή και την τήρηση της εκεχειρίας.

Διαβεβαιώνοντας πως η Ρωσία τήρησε την πασχαλινή εκεχειρία και το 30ήμερο μορατόριουμ σε επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα τόνισε πως «το μόνο εμπόδιο στην κατάπαυση πυρός είναι το Κίεβο, το οποίο παραβιάζει συμφωνίες και δεν είναι πρόθυμο να συζητήσει σοβαρά τους όρους μιας μακροπρόθεσμης εκεχειρίας».

«Η Ρωσία δεν ήταν ποτέ αντίθετη σε (μια συμφωνία για) κατάπαυση του πυρός», είπε η Ζαχάροβα, απαντώντας στα σχόλια του Κιθ Κέλογκ. «Πολλώ δε μάλλον όταν την έχουμε εφαρμόσει δύο φορές», συμπλήρωσε. Αντιθέτως, τόνισε η Ζαχάροβα, «το Κίεβο σαμποτάρισε και τις δύο. Ο ουκρανικός στρατός παραβίασε το μορατόριουμ 135 φορές και την πασχαλινή εκεχειρία σχεδόν 5.000 φορές».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.