Ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς δήλωσε υπερήφανος που θα παραστεί στη στρατιωτική παρέλαση στην Μόσχα για την επέτειο των 80 ετών από τον τερματισμό του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου στην Ευρώπη που εορτάζεται από την Ρωσία ως Ημέρα της Νίκης αύριο 9 Μαΐου.

Ο Βούτσιτς έφτασε στη ρωσική πρωτεύουσα μέσω Βουλγαρίας, Τουρκίας και Αζερμπαϊτζάν αφού η Λιθουανία και η Λετονία δεν έδωσαν άδεια υπέρπτησης στο αεροπλάνο που μετέφερε τον Σέρβο πρόεδρο.

Η μετάβαση του Βούτσιτς στη Μόσχα είχε «περιπέτειες» αφού, όπως μετέδωσαν σερβικά ΜΜΕ, το σερβικό κυβερνητικό αεροσκάφος καθηλώθηκε για πολλές ώρες στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας του Αζερμπαϊτζάν, Μπακού λόγω «ενεργών εχθροπραξιών» στον ρωσικό εναέριο χώρο.

🇪🇺🇷🇺🇷🇸 Serbian President Aleksandar Vucic's arrived in Moscow



- All EU countries threatened him

- Von der Leyen threatened to cancel all Serbia’s EU aspirations

- European countries forbade him to fly over their territory to Russia



But Vucic despite all the treats and a… pic.twitter.com/PM6MZCAzEA — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 7, 2025

Ο Αλεξάνταρ Βούτσιτς σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram από την Κόκκινη Πλατεία, το βράδυ της Τετάρτης, θεωρεί μεγάλη τιμή της εκπροσώπηση της Σερβίας στις εκδηλώσεις για την Ημέρα Νίκης. «Είμαι περήφανος που είμαι ο Πρόεδρος της Σερβίας και που μπορώ να παρακολουθήσω εδώ, στην Κόκκινη Πλατεία, τη μεγαλοπρεπή παρέλαση για την επέτειο της νίκης επί του φασισμού. Αν κάποιος έχει το δικαίωμα σε αυτό, τότε αυτός είναι ο σερβικός λαός και δεν πρέπει ποτέ να ντρεπόμαστε γι' αυτό» επισημαίνει ο Βούτσιτς.

🇷🇸🇷🇺 Serbian President Aleksandar Vučić is in Moscow, speaking from Red Square ahead of Victory Day commemorations.



"I am proud that Serbia makes it decisions independently and sovereignly. Proud of the Serbian people's anti-fascist struggle. We must never allow a revision of… pic.twitter.com/oKzO8C9ULt — DD Geopolitics (@DD_Geopolitics) May 7, 2025

Σε συνέντευξη του από την Μόσχα για τη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS) ο πρόεδρος της Σερβίας επισήμανε ότι παραμένει αφοσιωμένος στην ευρωπαϊκή πορεία αλλά, όπως είπε, είναι υποχρεωμένος να φροντίζει και για τα ιδιαίτερα συμφέροντα της χώρας, στην οικονομία και την ενέργεια. Ανέφερε ότι στη Μόσχα θα έχει σημαντικές συνομιλίες με πολλούς προέδρους χωρών και εξήρε τις συναντήσεις με τον Βλαντίμιρ Πούτιν και τον πρόεδρο της Κίνας Σι Τζινπίνγκ.

Σχολιάζοντας τις αντιδράσεις από την ΕΕ για τη μετάβαση του στη Μόσχα ο Βούτσιτς δήλωσε ότι δεν τις καταλαβαίνει, σημειώνοντας ότι «οι δυτικές χώρες δεν δείχνουν κατανόηση για τις ευαισθησίες της Σερβίας και το μόνο που ξέρουν να προσφέρουν είναι πιέσεις και απειλές». Ο πρόεδρος της Σερβίας εξέφρασε το παράπονο του για τη στάση της Δύσης απέναντι στη Σερβία και αναφέρθηκε στους βομβαρδισμούς το 1999 και την απώλεια εδαφών.

«Αντί να μας φέρονται με κατανόηση και επιείκεια, ως έναν μικρό λαό που τον αδίκησαν σε μεγάλο βαθμό αποσπώντας του το 14% της επικράτειάς του, σήμερα, επειδή κοιτάζουν τα δικά τους συμφέροντα, μας λένε να μην γυρίζουμε στο παρελθόν» ανέφερε ο Βούτσιτς κι απέρριψε της κατηγορίες ότι απέκρυψε από τους δυτικούς ηγέτες την επίσκεψη του στη Μόσχα.

«Δεν παραπλάνησα κανέναν, δεν έκρυψα από κανέναν το ταξίδι μου στη Ρωσία. Τους ενημέρωσα όλους - και την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, και την Επίτροπο Διεύρυνσης, Μάρτα Κος και τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν και την πρωθυπουργό της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι», δήλωσε ο Βούτσιτς στην συνέντευξη του από τη Μόσχα για τη σερβική δημόσια τηλεόραση (RTS).

Η Επίτροπος για τη Διεύρυνση Κος σε συνέντευξη Τύπου στις 29 Απριλίου είχε δηλώσει ότι η μετάβαση του Βούτσιτς στην Μόσχα θα επηρεάσει αρνητικά την ευρωπαϊκή πορεία της Σερβίας.

Από τους Ευρωπαίους ηγέτες, μόνο ο Βούτσιτς και ο Σλοβάκος πρωθυπουργός Ρόμπερτ Φίτσο θα παραστούν στη στρατιωτική παρέλαση στη Μόσχα στις 8 Μαϊου.

Την παρουσία του ανήγγειλε ο πρόεδρος της Σερβικής Δημοκρατίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης Μίλοραντ Τζόντικ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.