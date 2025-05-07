Η πρόταση του Βλαντίμιρ Πούτιν για τριήμερη εκεχειρία με αφορμή την Ημέρα της Νίκης έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία, καθώς αν και θεωρείται συμβολική κίνηση από τη Μόσχα, πολλοί Ουκρανοί τη θεωρούν επικοινωνιακό τέχνασμα χωρίς ουσιαστική πρόθεση για ειρήνη.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε να συμπέσει η τριήμερη εκεχειρία με την επέτειο του τέλους του Β' Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη - μια δημόσια αργία στη Ρωσία την Παρασκευή.

Ωστόσο, με αυτή του την πρόταση, ο Πούτιν απέρριψε μια πολύ πιο ουσιαστική πρόταση της κυβέρνησης Τραμπ για εκεχειρία 30 ημερών και έναρξη διαπραγματεύσεων, πρόταση που είχε γίνει αποδεκτή από την Ουκρανία.

Ο Ζελένσκι, με τη σειρά του, απέρριψε τη μονομερή τριήμερη εκεχειρία της Ρωσίας και δήλωσε ότι η Ουκρανία δεν εγγυάται την ασφάλεια της στρατιωτικής παρέλασης στη Μόσχα, στην Κόκκινη Πλατεία, στις 9 Μαΐου.

Η ρωσική πρόταση έχει αντιμετωπιστεί με ευρύ σκεπτικισμό στην Ουκρανία, όπου οι δημοσκοπήσεις δείχνουν σταθερά ότι περίπου το 95% του πληθυσμού δεν εμπιστεύεται τη Ρωσία.

«Δεν πιστεύω ότι θα υπάρξει καμία εκεχειρία», δήλωσε η 42χρονη Τετιάνα Κοντρατένκο, ιδιοκτήτρια καταστήματος στο χωριό Κχότιν στην περιφέρεια Σούμι, μια περιοχή που έχει βομβαρδιστεί έντονα και βρίσκεται περίπου έξι μίλια (10 χλμ) από τα ρωσικά σύνορα.

Ο Ζελένσκι είχε δίκιο να απορρίψει την πρόταση, «γιατί ξέρει πώς λειτουργούν, όπως έγινε και το Πάσχα», πρόσθεσε, αναφερόμενη στους Ρώσους.

«Ανακοίνωσαν εκεχειρία, μετά την εκμεταλλεύτηκαν για να φέρουν περισσότερο εξοπλισμό και άρχισαν ξανά τις επιθέσεις. Τι είδους εκεχειρία είναι αυτή;», σημειώνει.

Τον περασμένο μήνα, γύρω στο Πάσχα, η Ρωσία είχε προτείνει μια παρόμοια παύση των εχθροπραξιών διάρκειας 30 ωρών, αλλά αργότερα κατηγορήθηκε από την Ουκρανία ότι παραβίασε την ίδια της την πρόταση σχεδόν 3.000 φορές.

Τότε, αντί να απορρίψει αμέσως την πρόταση, η Ουκρανία είχε δηλώσει ότι θα έπραττε ανάλογα με τις ενέργειες της Ρωσίας.

Ένας ανώτερος Ουκρανός αξιωματικός είχε δηλώσει στο BBC ότι οι μονάδες της πρώτης γραμμής είχαν λάβει εντολή να σταματήσουν να βάλλουν κατά ρωσικών θέσεων, αλλά να καταγράψουν τυχόν αποδείξεις παραβιάσεων από τη ρωσική πλευρά και να ανταποδώσουν αν χρειαστεί.

Μέχρι την Τετάρτη, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι δεν είχαν δηλώσει ξεκάθαρα αν θα τροποποιήσουν τη στρατιωτική τους δράση κατά τη διάρκεια της τριήμερης περιόδου. Όταν ρωτήθηκε αν οι ουκρανικές δυνάμεις σκοπεύουν να συνεχίσουν τις επιχειρήσεις, πηγή από το προεδρικό γραφείο είπε στο BBC: «Θα δούμε».

Κάτοικοι της ουκρανικής πρωτεύουσας Κιέβου έμειναν ξύπνιοι τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης λόγω ρωσικών επιθέσεων με drones και πυραύλους κατά της πόλης. Ένας βαλλιστικός πύραυλος καταρρίφθηκε με επιτυχία από τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ωστόσο ένα drone χτύπησε πολυκατοικία, σκοτώνοντας μια μητέρα και τον γιο της και τραυματίζοντας τουλάχιστον άλλους έξι, ανάμεσά τους και ένα παιδί.

Ο δήμαρχος της Μόσχας δήλωσε την Τετάρτη ότι τα ρωσικά αντιαεροπορικά συστήματα κατέρριψαν 14 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Κρεμλίνο ανέφερε ότι οι επιθέσεις με drones δεν επηρεάζουν τα σχέδιά του για την τριήμερη παύση των εχθροπραξιών.

Η «παύση» δεν λαμβάνεται σοβαρά υπόψη στην Ουκρανία, ως επί το πλείστον. Εκλαμβάνεται περισσότερο ως μια άσκηση προπαγάνδας. Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Πάβλο Κλίμκιν, δήλωσε στο BBC ότι πρόκειται απλώς για άλλη μια ρωσική επίδειξη ισχύος.

«Όλα αυτά έχουν να κάνουν με το πώς η Ρωσία διαμορφώνει την ατζέντα με τους δικούς της όρους», είπε ο Κλίμκιν. «Δεν έχει καμία σχέση με πραγματική εκεχειρία. Όλα έχουν να κάνουν με μηνύματα προς το εσωτερικό, προς τις ΗΠΑ, προς την Ευρώπη, για να πουν ότι εμείς, η Ρωσία, έχουμε τον έλεγχο».

Οι συνομιλίες για μια ουσιαστική διαδικασία εκεχειρίας ξεκίνησαν τον Φεβρουάριο, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έστειλε αξιωματούχους να διαπραγματευτούν ξεχωριστά με τους ηγέτες της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Έκτοτε, η Ουκρανία αποδέχθηκε την αμερικανική πρόταση για άνευ όρων εκεχειρία 30 ημερών, ενώ η Ρωσία όχι.

Τους επόμενους μήνες σημειώθηκαν πολύνεκρες επιθέσεις. Η Ρωσία στόχευσε εντατικά ουκρανικές πόλεις με drones και πυραύλους, σκοτώνοντας 19 ανθρώπους, μεταξύ αυτών εννέα παιδιά, τον περασμένο μήνα σε επίθεση σε παιδική χαρά στο Κρίβι Ριχ, καθώς και 35 ανθρώπους μια εβδομάδα αργότερα, σε πασχαλινή επίθεση στην πόλη Σούμι.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 848 άμαχοι σκοτώθηκαν μεταξύ 1ης και 24ης Απριλίου, αριθμός που καταδεικνύει αύξηση 46% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο αριθμός των θανάτων αμάχων σημαίνει ότι κάθε εκεχειρία θα έπρεπε να γίνει δεκτή, ακόμα και με ρωσικούς όρους, δήλωσε ο Ολεξίι Καμτσάτνι, 38 ετών, επιστήμονας που ζει στο Κίεβο.

«Πρόκειται για τη διάσωση ζωών», είπε ο Καμτσάτνι. «Κατάγομαι από το Ντονμπάς, από το Ποκρόβσκ. Κατάφερα να απομακρύνω τη μητέρα μου, αλλά ο πατέρας μου έμεινε εκεί. Δεν έχω καμία επαφή μαζί του από τις 9 Μαρτίου.»

Ωστόσο, ο ίδιος υποστηρίζει την προσωρινή εκεχειρία, «ακόμα κι αν σημαίνει παραχώρηση εδάφους», όπως είπε.

Οι δημοσκοπήσεις στην Ουκρανία δείχνουν ότι η πλειοψηφία του πληθυσμού θα αποδεχόταν το να παραχωρηθεί ορισμένος έλεγχος επί εδαφών που καταλήφθηκαν από τη Ρωσία στη διάρκεια της πλήρους κλίμακας εισβολής, χωρίς όμως να παραιτηθεί το Κίεβο επίσημα από την κυριαρχία επί αυτών των εδαφών, σύμφωνα με τον Άντον Γκρουσέτσκι, διευθυντή του Διεθνούς Ινστιτούτου Κοινωνιολογίας του Κιέβου.

«Υπάρχει σίγουρα πολύ μεγάλη κόπωση και έντονη επιθυμία για σταθερή ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο Γκρουσέτσκι.

Όμως, σύμφωνα με προηγούμενες δημοσκοπήσεις, η πλειοψηφία των Ουκρανών πιθανότατα θα θεωρούσε την προτεινόμενη τριήμερη εκεχειρία είτε ως «παγίδα» είτε απλώς ως τέχνασμα για να αποφευχθούν επιθέσεις στη Μόσχα κατά τη διάρκεια της εορτής, πρόσθεσε.

Υπάρχει επίσης ευρεία καχυποψία στην Ουκρανία ότι η πρόταση εκεχειρίας αποτελεί απλώς έναν ρωσικό ελιγμό για τη μετακίνηση δυνάμεων σε στρατηγικά σημεία του μετώπου, την ενίσχυση όπου χρειάζεται και την προετοιμασία για νέες επιθέσεις.

Η Ουκρανία είχε ήδη καταστήσει σαφές ότι ήταν έτοιμη για πλήρη και άνευ όρων εκεχειρία και δεν έχει καμία υποχρέωση να συμμετάσχει στην ατζέντα της Ρωσίας, δήλωσε ο Μιχαΐλο Σάμους, Ουκρανός στρατιωτικός αναλυτής και διευθυντής του Ινστιτούτου Νέας Γεωπολιτικής.

«Γιατί να παίξουμε το παιχνίδι του Πούτιν; Εμείς είμαστε έτοιμοι για πραγματική εκεχειρία», δήλωσε ο Σάμους. «Αν εκείνος θέλει να οργανώσει μια παρέλαση για να δείξει ότι είναι σπουδαίος ηγέτης, αυτό είναι δική του υπόθεση.»



Πηγή: skai.gr

