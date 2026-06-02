Βραβεία Gotham 2026: Η Μισέλ Φάιφερ τιμήθηκε με τον σύζυγό της στο πλευρό της

Η Μισέλ Φάιφερ πραγματοποίησε μια λαμπερή εμφάνιση στα τηλεοπτικά Βραβεία Gotham 2026 τα οποία έλαβαν χώρα στο εμβληματικό Cipriani της Wall Street στη Νέα Υόρκη.

Η σταρ των ταινιών «Scarface» και «Batman Returns» τιμήθηκε με το Βραβείο Legend Tribute για την εξαιρετική της πορεία στον κινηματογράφο και τη μικρή οθόνη η οποία μετρά περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες. Το βραβείο απένειμε ο ηθοποιός Γκρεγκ Κινίαρ, εν μέσω θερμών χειροκροτημάτων από το κοινό.

Σύμφωνα με το βρετανικό Ηello!, τα πιο πρόσφατα πρότζεκτ της περιλαμβάνουν τη σειρά «The Madison» με τον Κερτ Ράσελ (Kurt Russell) στο Paramount+ και το «Margo's Got Money Troubles» με την Ελ Φάνινγκ στο Apple TV.

Για την περίσταση, η σταρ επέλεξε μια εντυπωσιακή ιβουάρ δημιουργία του οίκου Chanel. Το αμάνικο φόρεμα διέθετε ανάγλυφες φλοράλ λεπτομέρειες σε όλο το μπούστο ενώ κατέληγε σε μια πλισέ φούστα που χάριζε κίνηση και χάρη στην εμφάνισή της την οποία ολοκλήρωσε με ένα ζευγάρι κρεμαστά σκουλαρίκια.

Michelle Pfieffer and David E. Kelly stopped for photos (and a wardrobe adjustment!) at the Gotham TV Awards in NYC! 👔💓



(🎥: jpasc24) pic.twitter.com/t1yGA9gZg9 — ExtraTV (@extratv) June 2, 2026

Η τρεις φορές υποψήφια για Όσκαρ, Χρυσή Σφαίρα και Emmy ηθοποιός συνοδευόταν από τον σύζυγό της, Ντέιβιντ Ε. Κέλι, ο οποίος έδειχνε γοητευτικός μέσα στο σκούρο κοστούμι του. Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 1993 και έχει αποκτήσει δύο παιδιά.

Michelle Pfeiffer accepts her legend tribute award at #The2026Gothams by licking her #GothamAward pic.twitter.com/rmVp9lGhKo — Matt Neglia @Tribeca (@NextBestPicture) June 1, 2026

Η Φάιφερ μοιράστηκε ένα στιγμιότυπο από την εμφάνισή της στο Instagram, γράφοντας στη λεζάντα: «Μεγάλη μου τιμή που αναγνωρίζομαι από το The Gotham με το Legend Tribute».

Πηγή: skai.gr

