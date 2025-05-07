ΗΠΑ: Ο Τραμπ καλεί Ινδία και Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα Τετάρτη την Ινδία και το Πακιστάν να σταματήσουν τις εχθροπραξίες, καθώς η κρίση μεταξύ των γειτονικών πυρηνικών δυνάμεων εξελίσσεται στην πιο επικίνδυνη αντιπαράθεσή τους εδώ και δύο δεκαετίες.

«Γνωρίζω και τις δύο πλευρές πολύ καλά και θέλω να τα βρουν. Θέλω να σταματήσουν. Ελπίζω πως θα σταματήσουν τώρα», είπε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους σχετικά με τις εχθροπραξίες μεταξύ των δύο χωρών. «Εάν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω για να βοηθήσω, εδώ είμαι», συμπλήρωσε, δηλώνοντας πρόθυμος να μεσολαβήσει για την εκτόνωση της κρίσης.

Τουλάχιστον 43 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των εχθροπραξιών: 31 από την πακιστανική πλευρά και 12 από την ινδική, ενώ υπάρχουν φόβοι για ολοκληρωτικό πόλεμο.

Έναυσμα για αυτήν τη νέα κλιμάκωση της έντασης ανάμεσα στα δύο γειτονικά κράτη αποτέλεσε το μακελειό που προκάλεσαν ένοπλοι στις 22 Απριλίου σε τουριστική τοποθεσία της Παχαλγκάμ, στο ινδικό Κασμίρ, με απολογισμό 26 νεκρούς. Δεν υπήρξε ανάληψη ευθύνης για την πολύνεκρη επίθεση. Ωστόσο, στην περιοχή δρουν αυτονομιστές αντάρτες που απαιτούν ανεξαρτησία ή ένωση με το Πακιστάν, το οποίο ελέγχει μικρότερο τμήμα του Κασμίρ και, όπως και η Ινδία, διεκδικεί την κυριαρχία σε όλη την περιοχή. Το Νέο Δελχί κατηγορεί πάγια το Ισλαμαμπάντ πως υποστηρίζει τους μαχητές, κάτι που αρνούνται οι πακιστανικές αρχές.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο επικοινώνησε το βράδυ της Τρίτης με τους ομολόγους του σε Ινδία και Πακιστάν, απευθύνοντας έκκληση για αυτοσυγκράτηση και διάλογο με στόχο την αποκλιμάκωση της κρίσης, όπως ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος.

Πηγή: skai.gr

