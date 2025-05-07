Πολωνία: Επίθεση με τσεκούρι στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας με μια νεκρή

Ένας άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι δολοφόνησε την Τετάρτη μια γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, όπως μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.



«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας. Ένα άτομο σκοτώθηκε, άλλο ένα διακομίσθηκε τραυματισμένο σε νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση της πολωνικής πρωτεύουσας στο Χ.

Zatrzymany został mężczyzna, który wtargnął na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego. Nie żyje jedna osoba, druga z obrażeniami ciała została przewieziona do szpitala.



Do zdarzenia doszło około godziny 18:40, to wtedy na teren Kampusu Uniwersytetu Warszawskiego wtargnął… pic.twitter.com/4Zw2SXuObJ May 7, 2025

Η φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:40 (19:40 ώρα Ελλάδας), όταν ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Ο συλληφθείς είναι ένας 22χρονος Πολωνός, διευκρίνισαν οι Αρχές.



Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας, νεκρή είναι μία διοικητική υπάλληλος του πανεπιστημίου, ενώ ο τραυματίας, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είναι μέλος του προσωπικού ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

