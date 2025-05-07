Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πολωνία: Επίθεση με τσεκούρι στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας με μια νεκρή - Συνελήφθη ύποπτος

Η φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:40, όταν ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο της πανεπιστημιούπολης

Πολωνία: Επίθεση με τσεκούρι στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας με μια νεκρή

Ένας άνδρας οπλισμένος με τσεκούρι δολοφόνησε την Τετάρτη μια γυναίκα στο Πανεπιστήμιο της Βαρσοβίας, όπως μεταδίδουν πολωνικά ΜΜΕ. Ο φερόμενος ως δράστης συνελήφθη, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Η αστυνομία συνέλαβε έναν άνδρα που εισήλθε στην πανεπιστημιούπολη της Βαρσοβίας. Ένα άτομο σκοτώθηκε, άλλο ένα διακομίσθηκε τραυματισμένο σε νοσοκομείο», αναφέρει η αστυνομική διεύθυνση της πολωνικής πρωτεύουσας στο Χ.

Η φονική επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 18:40 (19:40 ώρα Ελλάδας), όταν ο δράστης επιτέθηκε με τσεκούρι σε ανθρώπους που βρίσκονταν στον χώρο της πανεπιστημιούπολης. Ο συλληφθείς είναι ένας 22χρονος Πολωνός, διευκρίνισαν οι Αρχές.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο της εισαγγελίας, νεκρή είναι μία διοικητική υπάλληλος του πανεπιστημίου, ενώ ο τραυματίας, που νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, είναι μέλος του προσωπικού ασφαλείας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πολωνία σύλληψη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark