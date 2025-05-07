Λογαριασμός
Ο Σι Τζινπίνγκ στη Μόσχα - Bίντεο με τη στιγμή της αποβίβασής του από το αεροσκάφος και η τεράστια αυτοκινητοπομπή

Στην πρωτεύουσα της Ρωσίας για τους εορτασμούς για τη νίκη στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο και ο πρόεδρος της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς

Κινεζικό αεροπλάνο

Το Κρεμλίνο διαβεβαίωσε σήμερα ότι «λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα» για την ασφάλεια των εορταστικών εκδηλώσεων με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 80 ετών από τη νίκη επί της ναζιστικής Γερμανίας, στις οποίες θα συμμετάσχουν καμιά τριανταριά ξένοι ηγέτες, μαζί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Τις δύο τελευταίες ημέρες, αλλεπάλληλες επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών διατάραξαν τη λειτουργία των αεροδρομίων στη δυτική Ρωσία, γεγονός που εγείρει αμφιβολίες για τη διεξαγωγή των τελετών. Τη νύχτα της Τρίτης προς την Τετάρτης, στις νέες, εκατέρωθεν αεροπορικές επιθέσεις, σκοτώθηκαν δύο άνθρωποι στο Κίεβο και τραυματίστηκαν άλλοι δέκα σε όλη την Ουκρανία, ενώ στη Ρωσία έκλεισαν προσωρινά τα αεροδρόμια της Μόσχας.

Λόγω της κατάστασης αυτής, το αεροσκάφος που μετέφερε στη Μόσχα τον πρόεδρο της Σερβίας Αλεξάνταρ Βούτσιτς σταμάτησε για περίπου δύο ώρες στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, προτού να απογειωθεί και πάλι με προορισμό τη Ρωσία. Σύμφωνα με το σερβικό πρακτορείο Tanjung, πολλές χώρες της περιοχής είχαν κλείσει τον εναέριο χώρο τους εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων.

Ο Βούτσιτς έφτασε τελικά το απόγευμα στη Μόσχα και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν στις 9 Μαΐου, ανήμερα της παρέλασης. Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης είχαν προτρέψει τους ηγέτες των χωρών που φιλοδοξούν να ενταχθούν στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Βούτσιτς, να μην παραστούν στις ρωσικές εορταστικές εκδηλώσεις, λόγω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία. Την περασμένη εβδομάδα ο Βούτσιτς επέστρεψε αιφνιδίως στο Βελιγράδι από τις ΗΠΑ, όπου επρόκειτο να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, επικαλούμενος λόγους υγείας. Οι γιατροί του πάντως είπαν ότι η κατάστασή του βελτιώθηκε και μπορεί να επιστρέψει στα καθήκοντά του.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ είπε νωρίτερα ότι η Ρωσία λαμβάνει «όλα τα απαραίτητα μέτρα» για την ασφάλεια των εκδηλώσεων, αποκορύφωμα των οποίων θα είναι η στρατιωτική παρέλαση της Παρασκευής στην Κόκκινη Πλατεία. Παρών θα είναι και ο πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ που έφτασε το απόγευμα στη Μόσχα.

Δείτε βίντεο από την άφιξη του προέδρου της Κίνας: 

Με την ευκαιρία των εορτασμών, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν ανακοίνωσε στις 28 Απριλίου τριήμερη κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία, η οποία θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ απόψε τα μεσάνυχτα (ώρα Ελλάδας). Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι είπε ότι «δεν πιστεύει» ότι η Ρωσία θα τηρήσει την εκεχειρία και προειδοποίησε ότι το Κίεβο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των ξένων ηγετών που θα βρεθούν στη Μόσχα.

Η Ουκρανία συνέχισε και τη νύχτα τις επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη στη Ρωσία, με αποτέλεσμα τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα τα αεροπλάνα που κατευθύνονταν στο αεροδρόμιο Σερεμέτιεβο της Μόσχας να αναγκαστούν να αλλάξουν πορεία. Από χθες Τρίτη, τουλάχιστον 350 πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν στη Ρωσία και τουλάχιστον 60.000 επιβάτες επηρεάστηκαν.

Ο εναέριος χώρος της Ουκρανίας, το έδαφος της οποίας βομβαρδίζεται μαζικά και καθημερινά από τη Μόσχα, έχει κλείσει τελείως μετά την έναρξη του πολέμου, το 2022.

Στην Ουκρανία, ο Αντρίι Κοβαλένκο, που είναι αρμόδιος για την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης, είπε σήμερα ότι ο ουκρανικός στρατός έπληξε στρατιωτικούς στόχους στη Ρωσία, μεταξύ των οποίων ήταν και δύο αεροπορικές βάσεις.

Από την πλευρά του, ο ρωσικός στρατός εξαπέλυσε τη νύχτα πέντε βαλλιστικούς πυραύλους και 187 δρόνους στην Ουκρανία, η αντιαεροπορική άμυνα της οποίας λέει ότι κατέρριψε δύο από αυτούς τους πυραύλους και 81 δρόνους.

Σύμφωνα με τον Ζελένσκι, στο στόχαστρο, εκτός από το Κίεβο, μπήκαν οι περιφέρειες Ζαπορίζια, Ντονέτσκ, Ζιτόμιρ, Χερσώνας και Ντνίπρο. Η πόλη Ζαπορίζια δέχτηκε επίθεση με 13 δρόνους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τέσσερις άνθρωποι.

Στο μέτωπο, ο ρωσικός στρατός λέει ότι κατέλαβε το χωριό Λιπόβε, που βρίσκεται στα βόρεια του Ντονέτσκ. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν το πρωί από ρωσικά πλήγματα στο Ολεξάντρο-Καλινόβε, σύμφωνα με τον Ουκρανό κυβερνήτη Βαντίμ Φιλάσκιν. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

