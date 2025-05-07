Eπικοινωνία Ερντογάν- Σαρίφ για την ένταση στις σχέσεις Ινδίας - Πακιστάν

Ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον πρωθυπουργό του Πακιστάν Σαχμπάζ Σαρίφ, με αντικείμενο την ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν.

Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν εξέφρασε την αλληλεγγύη της 'Αγκυρας προς το Ισλαμαμπάντ και δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει «την ψύχραιμη και συγκρατημένη πολιτική του Πακιστάν», όπως και την πρότασή του για διεξαγωγή αμερόληπτης, διαφανούς και αξιόπιστης διεθνούς έρευνας για την τρομοκρατική επίθεση της 22ας Απριλίου στην πόλη Παχαλγκάμ του υπό ινδική διοίκηση Τζαμού και Κασμίρ, όπου δολοφονήθηκαν 26 τουρίστες.

Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη να πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να αποτρέψει την κλιμάκωση της έντασης και ότι θα συνεχίσει τις διπλωματικές επαφές της προς αυτή την κατεύθυνση.

Πηγή: skai.gr

